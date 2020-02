È record di richieste per Argillà, la mostra mercato di Faenza in programma con la sua settima edizione dal 4 al 6 settembre 2020. Sono 331 le domande pervenute, quasi la metà da espositori mai venuti a Faenza in occasione dell’evento. Delle 331 richieste, la metà arrivano dall’estero, da 28 nazioni diverse. La maggior parte sono europee ma non mancano richieste provenienti da Argentina, Corea del Sud e Giappone, territori da sempre affascinati dalle atmosfere faentine.