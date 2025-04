Continua a regalare soddisfazioni al Nuoto Sub Faenza il settore del nuoto artistico con posizioni sul podio e buoni piazzamenti. Le più giovani sincronette delle categorie Esordienti A, B e C si sono fatte valere al 4° Trofeo Fin a Cesena, andato in scena domenica scorsa a Cesena. Una bella medaglia d’argento è stata conquistata dal Trio Esordienti A composto da Sofia Bertaccini, Vittoria Cioffi e Sofia Guerrini, ma hanno valore anche i quarti posti acciuffati dal Trio Esordienti A (Giulia Assirelli, Sofia Ferrucci, Elena Pederzoli), dal Trio Esordienti B (Amanda Baracani, Sofia Cartilari, Emma Iovine), dal Duo Esordienti C (Alyssa Bucci, Vittoria Vespignani), come il quinto posto del Solo Esordienti B (Ludovica Bambi) e il settimo posto del Duo Esordienti B (Sofia Cartilari, Emma Iovine). Le ragazze di tutte le categorie del Nuoto Sub Faenza, escluse le Master si ritroveranno in gara dal 25 al 27 aprile a Cesenatico per il Trofeo Around di nuoto artistico.

Nel settore della pallanuoto giovanile la squadra Ragazzi Under 14 era attesa domenica scorsa dal derby provinciale a Ravenna per la partita valevole per la 5^ giornata del Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin, vinta dai padroni di casa per 9 a 7. L’avvio sotto tono è costato ai faentini un parziale di 1 a 5 alla fine del primo tempo, poi reazione al terzo tempo è sembrata efficace, ma i troppi errori non hanno fruttato l’esito sperato. “Abbiamo lavorato molto in questo periodo e i miglioramenti si vedono – spiega coach Sasha Bandini -. Le reti subite sono state causate da distrazioni e su questo dobbiamo lavorarci un po’ di più; dico anche che i ragazzi sono stati bravi a non abbattersi ed a reagire”. “L’incontro è stato combattuto e pulito. Si è visti una bella pallanuoto e lo spirito di questo sport” commenta coach Giulia Bonoli presente in panchina. Nel prossimo turno i Ragazzi Under 14 saranno ospiti della Rari Nantes Bologna domenica 4 maggio alle 9.30 alla piscina Sterlino.

Sempre domenica scorsa il team Esordienti Under 12 ha vinto per 20 a 15 l’incontro giocato in trasferta contro la Penta Modena. Alla felicità dei ragazzi e degli allenatori Luca Cimatti e Gianmaria Renzi si è aggiunta quella del super affiatato gruppo di genitori, con finale tutti insieme in pizzeria a Faenza. Gli “squaletti” torneranno in acqua domenica 27 aprile alle 10 nella piscina di casa per disputare il derby provinciale con Ravenna, gara valevole per la 3^ giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin.

La squadra Under 17 ha concluso la 1^ fase del Campionato regionale Uisp, dove restano da giocare alcune gare di recupero che riguardano altre formazioni oltre alla conclusiva tra Bondeno e Seven Savignano sul Rubicone programmata addirittura per sabato 3 maggio alle 18. Successivamente dovrebbero – il condizionale è d’obbligo – prendere il via i play-off, che vedrebbero coinvolta la squadra di coach Piero Calderoni, reduce da un’ottima stagione regolare.

La squadra Master ha incassato una sconfitta martedì 8 aprile in casa della Waterpolo Forlì e dovrebbe disputare come recuperi due partite prima di quella conclusiva: giovedì 24 aprile alle 21 è infatti attesa a Faenza la squadra del Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) di Bologna nella partita valida per la 5^ ed ultima giornata di ritorno del Girone B del Campionato Uisp Emilia-Romagna.

I bambini del nuoto della categoria Esordienti C hanno partecipato alla prima edizione di “Facciamo squadra”, gara organizzata a Faenza dalla Federnuoto per il settore Propaganda, dedicando la manifestazione alla memoria di Francesca Cacciari e di Tonino Spagnolo. Oltre ai padroni di casa erano presenti le società Imolanuoto, Centro Nuoto Copparo, Sport Center Parma, Nuoto Club Lugo e Unione Nuoto Friuli. Ogni squadra presentava una o più formazioni che dovevano coprire diverse gare, anche non “usuali” come, per esempio, i 25 metri da pallanuotista e i 25 metri con sottopassaggio. Il Nuoto Sub Faenza, con 2 formazioni, si è classificato al secondo posto con 80 punti, a solo un punto di distanza dallo Sport Center Parma che era presente con 3 formazioni.