Ad Alfonsine un Ferragosto cinematografico all’insegna del western: “Old Henry” verrà presentato lunedì 15 agosto in anteprima nazionale dopo la Mostra del cinema di Venezia 2021 all’”Arena dell’inedito”.

A pochi giorni dalla partenza dell’edizione 2022 al Lido, l’Associazione FILMEETING in collaborazione con l’Amministrazione Comunale è riuscita ad assicurarsi una delle sorprese del cinema di genere della passata stagione che era rimasto sorprendentemente inedito in sala e in streaming.

Protagonista della vicenda Tim Blake Nelson (“Fratello, dove sei?”, “Minority Report” e “La ballata di Buster Scruggs”) nel ruolo di Henry anziano agricoltore rimasto vedovo che vive con il figlio nella sterminata campagna statunitense. Il ritrovamento di un uomo ferito accanto a un ricco bottino lo pone di fronte a un dilemma: disinteressarsi ed evitare guai o aiutare l’uomo portandolo a casa?

La proiezione avrà inizio alle 21.20 presso il Giardino della Scuola Bruco-Samaritani, in Corso Matteotti 84. La rassegna è curata dall’associazione non-profit di giovani del territorio FILMEETING.

Questo il programma completo di agosto:

lunedì 15 agosto (ANTEPRIMA IN V.O.) – OLD HENRY, regia di Potsy Ponciroli (USA, 99′)

lunedì 22 agosto – LITTLE JOE, regia di Jessica Hausner (AUSTRIA/REGNO UNITO/GERMANIA, 100′)

lunedì 29 agosto (ANTEPRIMA IN V.O.) – IL SALE DELLE LACRIME, regia di Philippe Garrel (FRANCIA, 96′)