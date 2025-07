Arena Borghesi: presentata la seconda parte di stagione del cinema estivo di Faenza

The Brutalist, Berlinguer, gli ultimi film di Almodovar, Guadagnino, Zemeckis e Avati. I biopic su Robbie Williams e su un giovanissimo Donald Trump, il cartone sulla fine del mondo Flow, i film girati in Romagna come Paternal Leave, nei lidi ravennati, e La vita da grandi, a Rimini, e grandi classici di Hitchcock, Wenders e Lynch. Ferragosto con Fantozzi e Pino Daniele. Presentata la seconda parte di stagione dell’Arena Borghesi, il cinema estivo all’aperto di Faenza, curata dal cineclub Il Raggio Verde. Ghiaccio Bollente il titolo quest’anno della rassegna. Dopo le proiezioni di giugno e luglio, altre 33 serate, dall’1 agosto al 4 settembre, con diversi appuntamenti speciali come l’incontro dedicato a Dino Campana, il concerto de La Corelli con le musiche dei film Disney e Pixar, l’anteprima del Noam Film Festival o la giornata dei cortometraggi. Nel frattempo, nei prossimi giorni, fino al 31 luglio, continuerà il programma già presentato a giugno. Questa sera proiezione gratuita per le famiglie e gli appassionati di animazione: Kung Fu Panda.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SECONDA PARTE DI STAGIONE

1 agosto – The Brutalist

2 agosto – Berlinguer – La grande ambizione

3 agosto – Aragoste a Manhattan, proiezione in lingua originale

4 agosto – La stanza accanto, proiezione in lingua originale

5 agosto – Invelle

6 agosto – Scomode verità

7 agosto – Cure, proiezione in lingua originale

8 agosto – The Apprentice

9 agosto – Queer, proiezione in lingua originale

10 agosto – La vita da grandi

11 agosto – Here

13 agosto – La morte è un problema dei vivi

14 agosto – Fantozzi

15 agosto – Pino

16 agosto – The Last Showgirl

17 agosto – Warfare – Tempo di guerra, proiezione in lingua originale, ANTEPRIMa nazionale

18 agosto – Dino Campana, serata a cura di Stefano Drei

19 agosto – Dreaming Melodies, concerto ensemble La Corelli

20 agosto – L’orto americano

21 agosto – Io ti salverò, proiezione in lingua originale

22 agosto – Flow

23 agosto – Paternal Leave

24 agosto – Better Man, proiezione in lingua originale

25 agosto – Serata cortometraggi, in collaborazione con Sedicicorto

27 agosto – Tofu in Japan – La ricetta segreta del signor Takano

28 agosto – Paris, Texas, proiezione in lingua originale

29 agosto – Nonostante

30 agosto – La città proibita

31 agosto – Sotto le foglie

1 settembre – A Different Man

2 settembre – Bird, proiezione in lingua originale

3 settembre – La misura del dubbio

4 settembre – The Elephant Man, proiezione in lingua originale