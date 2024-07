Arena Borghesi: il 15 luglio al via la seconda parte di stagione

Il 15 luglio inizia la seconda parte di stagione cinematografica all’Arena Borghesi. Cinema d’autrice il tema scelto quest’anno dal cinceclub Il Raggio Verde, per evidenziare come, nella storia del Cinema, siano presenti moltissime donne, che hanno coperto ruoli chiave dall’epoca del muto fino ai giorni nostri e il cui lavoro, da regista, sceneggiatrice, produttrice, montatrice o altro, è spesso ignorato dal grande pubblico. A fianco dei “Classici” della storia del Cinema, durante luglio, agosto e settembre verranno proiettati i film dell’ultima stagione cinematografica. Titoli rivolti al grande pubblico, come Inside Out 2 o Civil War, o film meno commerciali, come La zona d’interesse o Lubo. Fra gli appuntamenti speciali invece: i film muti musicati dal vivo, una serata gratuita dedicata alle famiglie, il cortometraggio di Aula 21 e l’incontro con Sedicoroto, uno dei più importanti festival di cortometraggi in Italia.

I CLASSICI AD INGRESSO GRATUITO

La seconda parte di stagione inizierà lunedì 15 luglio con la proiezione di Ladri di biciclette, uno dei pilastri del Neorealismo, ad ingresso gratuito. La sceneggiatura del film diretto da Vittorio De Sica è spesso attribuita unicamente a Cesare Zavattini. Fondamentale invece fu l’apporto di Suso Cecchi d’Amico (al secolo Giovanna Cecchi), che con Zavattini diede vita ad una consolidata collaborazione. La sceneggiatrice contribui alla grandezza del cinema italiano dal Dopoguerra fino agli anni Settanta, firmando, da sola o a più mani, oltre cento copioni.

Cleo dalle 5 alle 7, il 22 luglio, sarà il nuovo appuntamento con i “Classici” della storia del Cinema. Rappresenta la fotografia esistenziale di una donna dipinta da Agnès Varda, negli anni Sessanta, un saggio visuale, un manifesto della nouvelle vague e dei meccanismi attraverso i quali definiamo la nostra identità.

Terzo appuntamento con i “Classici” nella seconda parte d’estate il 29 luglio, con il film vincitore del Leone d’Oro alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2010, Somewhere, quarta regia di Sofia Coppola, film dedicato agli eccessi dell’industria cinematografica e al suo straniamento dalla realtà, ispirato alla vita della stessa regista e a precedenti lavori di Federico Fellini e Peter Bogdanovich.

La sera precedente, il 28 luglio, sarà proiettato, con regolare biglietto d’ingresso, Il giardino delle vergini suicide, nell’edizione restaurata della Cineteca di Bologna, uno dei film più noti diretti da Sofia Coppola, il suo debutto alla regia, ispirato al romanzo di Jeffrey Eugenides.

OSPITI

Nel corso della seconda parte di stagione, saranno ospiti all’Arena Borghesi i ragazzi di Aula 21, che, il 29 luglio, al termine della proiezione di Somewhere, presenteranno al pubblico Verde speranza, il loro documentario dedicato alla salvaguardia del pianeta, tema purtroppo quanto mai attuale.

Il 22 agosto invece Il Raggio Verde inaugurerà una partnership con il festival internazionale di cortometraggi Sedicicorto, uno dei più importanti festival italiani dedicati ai film “brevi”.. Sarà in sala il direttore artistico della manifestazione forlivese, Gianluca Castellini. Sedicicorto ad ottobre festeggerà il 21° anno dalla nascita. Castellini presenterà al pubblico faentino la storia del festival, come nacque e come è cambiato nel corso degli anni, alternando il proprio racconto alla visione dei “corti” più celebri o più curiosi che hanno gareggiato al festival nel corso degli ultimi anni.

Ultimo ospite della stagione, il 5 settembre, sarà la scrittrice Porpora Marcasciano, attuale presidente del Movimento Identità Trans. Sarà anche l’ultimo appuntamento del 2024 per l’Arena Borghesi Cinema, una serata speciale organizzata in collaborazione con Sos Donna e il Servizio Politiche e culture di genere dell’Unione della Romagna Faentina, all’interno della rassegna Di cosa parliamo quando parliamo d’amore ?

Porpora Marcasciano non sarà solo ospite, ma anche protagonista del film in proiezione, il documentario Porpora, diretto da Roberto Cannavò, un viaggio nell’avventura umana di chi ha attraversato i movimenti femministi, comunisti e trans dagli anni Settanta ad oggi.

MUTI MUSICATI

Dopo la serata dell’11 luglio, i film muti musicati dal vivo torneranno in Arena il 25 luglio con una doppia proiezione: la musica ideata da Alceste Neri, al pianoforte, con incursioni del violino di Gertrude Neri, accompagnerà la visione sul grande schermo di Cenere e La sorridente signora Beudet.

Cenere è un film italiano del 1916, tratto dall’omonimo romanzo di Grazia Deledda, l’unica interpretazione cinematografica di Eleonora Duse e quindi l’unica testimonianza visiva della grande attrice. Il titolo è un esempio, purtroppo oggi dimenticato dai più, del valore della cinematografia italiana nei primi Decenni del Novecento, probabilmente la più importante industria cinematografica del mondo di quegli anni, alla pari con la concorrenza d’oltre oceano. A fianco del Cinema, il regista Febo Mari coinvolse le arti tradizionali della Pittura e della Letteratura, creando

un’opera dall’elevato valore artistico, morale ed educativo.

La sorridente signora Beudet è un film rivoluzionario del 1923, dedicato alla scoperta della femminilità e del desiderio, fra i primi a pensare il linguaggio cinematografico non solo come strumento di intrattenimento, ma anche come percorso di riflessione, grazie alle scelte della regista Germaine Dulac, protagonista dell’avanguardia francese che contribuì a cambiare il cinema dopo la Prima Guerra Mondiale.

SERATA SPECIALE DEDICATA AI BAMBINI

Il cineclub Il Raggio Verde ha deciso di dedicare una giornata speciale di quest’estate ai bambini e alle loro famiglie. Il 9 agosto sarà in calendario, ad ingresso gratuito, uno dei cartoni animati più amati degli ultimi 10 anni, oltre 1 miliardo di euro incassati, due premi Oscar vinti: Frozen – Il regno di ghiaccio.

A qualcuno potrebbe strappare un sorriso la scelta di proiettare nel caldo di agosto un film come Frozen. In realtà il film scritto da Jennifer Lee, diretto dalla stessa Lee con il contributo di Chris Buck, s’inserisce perfettamente all’interno della rassegna Cinema d’Autrice: innanzitutto è scritto e diretto da una figura femminile importantissima per l’industria cinematografica (Ralph Spaccatutto, Zootropolis, Frozen II, Wish), ma sconosciuta al grande pubblico; in secondo luogo è il titolo che ha portato alla “ridefinizione delle principesse Disney”, ad un nuovo modo di concepire le protagoniste dei propri titoli da parte dello studio di Burbank. Da sognatrici di amori romantici ad eroine a tutto tondo delle avventure portate in scena.

GLI ALTRI TITOLI DELLA STAGIONE

A completare la seconda parte di stagione saranno i principali titoli della stagione cinematografica 2023-2024. Non mancheranno i film di maggior richiamo come Inside Out 2 (20 luglio), Perfect Days (21 luglio), Hit Man – Killer per caso (27 luglio), Challengers (2 agosto), Civil War (10 agosto), Il mio amico robot (16 agosto), La zona di interesse (18 agosto), Kinds of Kindness (19 agosto).

Ma soprattutto saranno in proiezione quei film che hanno animato il dibattito cinematografico a partire dall’autunno scorso: Foglie al vento (19 luglio), Drive-away dolls (26 luglio), Lubo (3 agosto), How to have sex (11 agosto), Fremont (12 agosto), Cattiverie a domicilio (15 agosto), Palazzina Laf (21 agosto), La sala professori (25 agosto).

Ci sarà poi spazio per la riproposizione di due titoli che tornano in sala, in versione restaurata da parte della Cineteca di Bologna: Persepolis, il film d’animazione che portò molti spettatori occidentali a conoscere le battaglie per i diritti femminili in Iran, e Buena Vista Social Club, il documentario di Wim Wenders che lanciò nel mito le antiche glorie del mondo della musica cubana.

Il 26 agosto in proiezione infine Copa 71, il documentario sulla prima Coppa del Mondo di calcio femminile, disputata nel 1971. Un torneo monumentale: sponsor sontuosi, ampia copertura televisiva, stadi pieni. Ma la FIFA disconobbe la manifestazione e la cancellò dalla storia del calcio.

BIGLIETTI

Nel mese di luglio, l’Arena aprirà i cancelli al pubblico alle 21. Le proiezioni inizieranno alle 21.30.

Nel mese di agosto, l’Arena aprirà in anticipo, alle 20.45, e le proiezioni inizieranno alle 21.15.

Le proiezioni dei film avverranno senza intervallo.

Ingresso intero: 7 euro

Film musicati dal vivo ingresso unico € 10,00



Ingresso ridotto: 6,00 euro

Categorie di legge (over 65, accompagnatore di persone con certificazione secondo legge 104/1992), possessori tessera delle biblioteche di Romagna, possessori di biglietti di uno dei musei / strutture ricettive convenzionate

Soci ARCI (con tessera 2024): 5,00 euro

Ingresso 3,5 euro per Cinema Revolution: film realizzati nel territorio dell’Unione Europea (compresi i film realizzati nel Regno Unito), salvo eccezioni. L’ingresso sarà gratuito per gli aventi diritto.

Ingresso gratuito: oltre ai “classici” del lunedì e nelle serate dove è specificato, l’ingresso gratuito è riservato alle persone con certificazione secondo legge 104/1992 e ai bambini sotto i 6 anni di età.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SECONDA PARTE DI STAGIONE

15 luglio – Ladri di biciclette, ingresso gratuito

18 luglio – Persepolis, in lingua originale

19 luglio – Foglie al vento

20 luglio – Inside Out 2

21 luglio – Perfect Days, in lingua originale

22 luglio – Clèo dalle 5 alle 6, ingresso gratuito, film in lingua originale

25 luglio – La sorridente signora Beudet e Cenere, film muti musicati dal vito

26 luglio – Drive-away Dolls, in lingua originale

27 luglio – Hit Man – Killer per caso

28 luglio – Il giardino delle vergini suicide, in lingua originale

29 luglio – Somewhere, in lingua originale, e Verde speranza, in sala Aula21

01 agosto – Il libro delle soluzioni

02 agosto – Challengers

03 agosto – Lubo

04 agosto – Past lives, in lingua originale

05 agosto – The Fire Within

07 agosto – Estranei, in lingua originale

08 agosto – I dannati

09 agosto – Frozen, ingresso gratuito

10 agosto – Civil War

11 agosto – How to have sex

12 agosto – Fremont, in lingua originale

14 agosto – Buena Vista Social Club, in lingua originale

15 agosto – Cattiverie a domicilio

16 agosto – Il mio amico robot

17 agosto – May December

18 agosto – La zona d’interesse

19 agosto – Kind of Kindness, in lingua originale

21 agosto – Palazzina Laf

22 agosto – Sedicicorto, serata con i cortometraggi e il direttore artistico del festival

23 agosto – Misericordia

24 agosto – Tatami

25 agosto – La sala professori

26 agosto – Copa 71

05 settembre – Porpora, ingresso gratuito, ospite in sala