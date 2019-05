Area51 Laboratorio Culturale, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, presenta Area51 Live Show, evento musicale d’eccezione che avrà luogo nella splendida cornice della centrale Piazza Kennedy, una delle location più importanti e strategiche della città, direttamente dal palco allestito in occasione della 10° tappa del Giro d’Italia 2019.

Una proposta musicale di gran qualità che avrà inizio fin dall’orario dell’aperitivo con un dj set dal taglio ricercato e sperimentale a cura di Madesi (Area51 – Rado Città del Capo) intervallato da una serie di interviste alle band protagoniste della serata presso uno dei locali più a la pàge di Piazza Kennedy, il Caffè Fellini-ScalinoCinque. L’appuntamento vero e proprio con Area51 Live Show proseguirà in serata sul palco della Piazza stessa con le esibizioni dal vivo di Nevica, Megàle, Lebowski, le band del momento dell’etichetta discografica Area51 Records di Ravenna; il gran finale della serata sarà affidato alla musica dei Savana Funk i quali si esibiranno in compagnia di uno special guest di tutto rispetto, l’ottimo musicista ravennate Nicola Peruch.

PROGRAMMA COMPLETO:

Dalle 18.30 presso il Caffè Fellini-ScalinoCinque, Piazza Kennedy 15:

*Dj-set Madesi + Interviste alle band protagoniste della serata

Dalle 21.00 sul palco di Piazza Kennedy live con:

*NEVICA

*MEGÀLE

*LEBOWSKI

Special Guest:

*SAVANA FUNK feat. NICOLA PERUCH

MEGÀLE – Duo di base a Bologna formato da Stefania Megale e Francesco Paolino, due artisti polistrumentisti che dopo anni di gavetta come artisti di strada (Le Lame da Barba) centinaia di live e diversi festival in giro per tutta la penisola, culminati nella finale regionale di Arezzo Wave Emilia Romagna che si è tenuta lo scorso anno presso la Darsena Pop Up di Ravenna, hanno da poco esordito con un album di debutto, “Imperfezioni”, uscito per l’etichetta Area51 Records.

NEVICA – Progetto del musicista, compositore e produttore Gianluca Lo Presti, fondatore del LotoStudio di Ravenna e della label Discodada Records, già al lavoro come produttore con Simona Gretchen, Delenda Noia, Tying Tiffany, Ronin e Caron Dimonio. Cantautore e polistrumentista, ha da poco dato alle stampe l’album “TENGO” per l’etichetta Area51 Records.

LEBOWSKI – Band marchigiana di rock alternativo attiva fin dal 2004 che vanta diversi tour in Italia e in Europa ed una serie di videoclip che sono finiti in heavy rotation su canali come RockTv e Mediaset Italia2. La band è stata tra le protagoniste della serata conclusiva dell’Area51 Summer Festival 2018 che si è tenuta il 4 Agosto presso il Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna.

SAVANA FUNK – Eccentrico e funambolico trio, di base a Bologna, ma nato nel 2015 tra Imola e Ravenna dall’incontro tra Aldo Betto, Blake Franchetto e Youssef Ait Bouazza, fautore di un’irresistibile miscela di Funk, Reggae, Dub e Blues dal sound e dal sapore tanto mediterraneo quanto a stelle e strisce. Per l’occasione la performance della band si arricchirà della collaborazione con l’eccellente musicista ravennate Nicola Peruch alle prese con tastiere, synth e modulatori, che nel corso di una carriera ultraventennale ha avuto l’onore di condividere il palco con Santana, Patty Smith, Dionne Warwick, Terence Trent D’Arby, Zucchero, Cesare Cremonini, Claudio Baglioni, Renato Zero, Ligabue, Biagio Antonacci, Ben Harper, Jovanotti, Poul Anka, Tiziano Ferro, Irene Grandi, Elisa, Giorgia, Temptations, Sister Sledge, Jamie Cullum, Laura Pausini, Eros Ramazzotti e molti altri.

AREA51 è il primo spazio live radiofonico per nuove realtà musicali, alla ricerca di spiccate sensibilità artistiche e di contenuti innovativi, in onda su Radio Città del Capo di Bologna. In occasione delle celebrazioni del decennale del programma, avvenute durante la stagione 2015/2016, Area51 ha sviluppato ulteriormente l’aspetto legato alla valorizzazione dei “suoi” artisti, occupandosi anche della fase produttiva e realizzativa ideando Area51 Records – Label & Management, la prima etichetta discografica indipendente creata da una trasmissione radiofonica, dedicata esclusivamente agli artisti che sono stati ospitati dal programma.

Per ufficializzare le molteplici attività collaterali organizzate durante il corso degli anni, è stata istituita a Ravenna l’Associazione di Promozione Sociale Area51 Laboratorio Culturale, nata con il fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi con finalità culturali e ricreative.

In collaborazione con: RAVENNA TOURISM || COMUNE DI RAVENNA || CAFFÈ FELLINI-SCALINOCINQUE

Immagine e grafica: MARIO D’ANELLI

