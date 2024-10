“Come anticipato nella conferenza stampa del 28/09/24 abbiamo presentato 2 iniziative a sostegno delle imprese e dei cittadini alluvionati, partendo dal consiglio comunale di Lugo. La prima è la presentazione di un ordine del giorno che impegni l’amministrazione lughese ad attivarsi in tutte le sedi istituzionali opportune per avviare l’iter di istituzione idi una zona franca urbana, con benefici fiscali per gli anelli più deboli del tessuto produttivo locale, ovvero piccole/micro imprese e professionisti. Contestualmente abbiamo presentato una mozione per sollecitare una variazione di bilancio al fine di erogare un aiuto ai cittadini che sono stati alluvionati per 2 volte, analogamente a quanto annunciato da altre amministrazioni locali.

Abbiamo già condiviso le nostre proposte con i gruppi di maggioranza ed opposizione, ci auguriamo che a fronte di un tema tanto sensibile per i nostri cittadini si trovino larghe intese” asserisce Simone Camanzi, capogruppo di area liberale in consiglio comunale a Lugo.”

Area Liberale Lugo