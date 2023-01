Area Liberale contro gli aumenti di indennità per gli amministratori comunali: “Il regalo del governo Draghi agli amministratori locali è già ai due terzi di quanto previsto; infatti, l’ulteriore aumento scatterà dal primo gennaio 2024. È una legge iniqua, perché chi già prendeva di più, prenderà molto di più ancora, perché la percentuale di aumento è più grande per i Comuni grandi, rispetto ai piccoli.”

Area Liberale critica l’assenza dell’amministrazione comunale: “Stupisce che l’amministrazione faentina, sempre propensa nel fare conferenze stampa per annunciare opere pubbliche, poi mai realizzate, non abbia trovato il tempo per comunicare la notizia degli aumenti degli stipendi. Sarà passato di mente ?”

“Forse sì, d’altronde sono impegnatissimi ad annunciare molti lavori pubblici come: asfaltature strade, caserma dei Vigili del Fuoco, stazione delle corriere, parcheggi nuovi, paliodromo, cittadella dello sport, Ponte Rosso, Palazzo delle Esposizioni, Chiesa dei Servi, spartitraffico sulla circonvallazione, varante centro-nord. In effetti sono veramente tanti questi annunci di opere che aspettano di essere realizzate, alcune di esse sono in ritardo di 5 anni dalla divulgazione”

Per Area Liberale: “L’unica notizia certa che si è realizzata nei tempi previsti, è proprio l’aumento dei loro stipendi. Almeno su questo non hanno disatteso le promesse. Auspichiamo che questo Governo ponga freno a quell’ulteriore aumento previsto per il 2024, sarebbe già un bel segnale di discontinuità”.