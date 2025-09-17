Con Delibera di Giunta N. 99 del 31/07/25, l’amministrazione Zannoni ha manifestato l’interesse ad acquistare quote di Area Blu , la società strumentale del comune di Imola, alla quale è affidata la gestione dei nostri cimiteriali, dando così il via ad un iter che potrebbe portare all’acquisizione, previo passaggio in consiglio comunale nel mese di ottobre.

“L’operazione lascia Area Liberale molto perplessa per 3 ordini di motivi su cui poniamo e porremo specifiche domande alla Sindaca e all’assessore pentastellato Marchiani a cui è assegnata la specifica delega”, afferma Simone Camanzi, capogruppo di Area Liberale nel consiglio comunale di Lugo:

“1) Nella gestione dei servizi cimiteriali Area Blu ha mostrato molte carenze, tanto che lo scorso anno la Sindaca si è trovata a dover chiedere pubblicamente scusa per lo stato indecoroso in cui si trovavano i cimiteri. Le segnalazioni di problematiche continuano ad essere frequenti. E’ stata fatta una attenta ed oggettiva valutazione della qualità dei servizi che Area Blu fornisce?

2) Risulta che Area Blu sia coinvolta in un procedimento penale legato ad un ammanco di € 200.000 dai bilanci, per il quale lo stesso Comune di Imola si costituirà parte civile. Dato che non è ancora ben chiaro se si sia trattato dell’azione di un dipendente infedele o di problematiche più complesse legate alla malagestione della società, prima di entrare nella società non sarebbe stato più opportuno attendere che la magistratura faccia chiarezza su quanto accaduto e sulle responsabilità?

3) Prima di affidare definitivamente la gestione dei servizi cimiteriali ad una società a capitale pubblico frutto del sistema politico imolese, si sono valutate altre possibili soluzione gestionali che coinvolgano aziende del territorio lughese?”

L’acquisizione delle quote, prima di essere discussa in consiglio comunale, sarà affrontata in commissione consiliare.