Nel fine settimana si è chiuso il “Campionato Italiano Indoor 2025”, per il secondo anno consecutivo a Pordenone. Grandissimo risultato per gli Arcieri Bizantini, che a sorpresa conquistano 3 medaglie d’argento e 1 di bronzo. Un risultato storico per la società, che non era mai riuscita a realizzare così tanti podi in una competizione nazionale.

Un campionato in rosa per i ravennati, dove, le ragazze dell’AN, hanno fatto la parte del leone realizzando tre dei quattro podi conquistati.

La squadra AN senior femminile entra come 9° e ultima qualificata. A fare squadra con Matelda Miolo, unica componente femminile qualificata anche per l’individuale, ci sono Donatella Domini e Sabrina Bandini alla loro prima partecipazione a un CI.

Freschissime di titolo Regionale, le ragazze guadagnano subito la testa della classifica AN SF che terranno saldamente fino a una volée dalla fine. Ma lo sport a volte è beffardo, puoi perdere per un centesimo, un punto o anche solo per un oro di differenza.

E purtroppo così è stato per le nostre ragazze che con un’ultima volée non ottimale, vedono sfumare il titolo battute di un punto: 1470 contro 1471.

Matelda Miolo, Donatella Domini, Sabrina Bandini vincono una bellissima medaglia d’argento a squadre AN SF e stabiliscono il nuovo record di compagnia.

Ma la vera impresa la compiono agli scontri per il titolo assoluto. Dopo aver superato agilmente gli ottavi e i quarti approdano alla semifinale contro le campionesse in carica degli Arcieri delle Alpi, una delle squadre più forti in assoluto. E contro ogni pronostico, le battono.

Catapultate in una finale assoluta di un Campionato Italiano, le ravennati si battono fino alla fine ma non riescono ad avere la meglio sulle avversarie degli Arcieri Altopiano Pinè perdendo per 3-5.

Miolo-Domini-Bandini si aggiudicano una bellissima medaglia d’argento assoluta AN femminile.

Altra impresa la compie Matelda Miolo nell’individuale. La ravennate non riesce ad agguantare il podio individuale piazzandosi al 6° posto AN SF ma entra nelle migliori 16 per il titolo assoluto.

Anche qui supera agilmente gli ottavi e i quarti per arrivare in semifinale con Cinzia Noziglia, campionessa di livello internazionale, portacolori delle Fiamme oro con un palmaress di titoli invidiabile. E anche qui, contro ogni pronostico la batte, conquistando la finale per l’oro.

Matelda ce la mette tutta ma non riesce ad avere la meglio sulla sua avversaria Mantilli Giulia, Arcieri Romani, che vincerà il titolo per 7-3.

Matelda Miolo, alla fine di questa lunghissima giornata, si metterà al collo la terza medaglia d’argento, forse la più prestigiosa, quella dell’AN femminile assoluta.

L’altro podio individuale arriva invece dall’arco OL dove l’unico classificato è Marcello Tozzola, anche lui fresco di titolo Regionale di classe e assoluto, per la categoria MM. Dopo un inizio di gara in sordina, Tozzola riesce a guadagnare posizioni su posizioni fino ad arrivare saldamente in zona podio, vincendo la medaglia di bronzo per l’OL MM con il punteggio di 563, che non è sufficiente per rientrare nei migliori 16 per gli assoluti.

Chiude la sua avventura a Pordenone con il 18° piazzamento di classe AN SM, Michele Baroncini con il risultato di 519. Un’ottima seconda parte di gara contribuisce a fargli guadagnare qualche posizione ma soprattutto a far risalire la squadra AN maschile nelle migliori 8 squadre per gli scontri. Baroncini, Pizzi, Venturi ci provano, ma escono agli ottavi.

Un bilancio più che positivo per gli Arcieri Ravennati che iniziano alla grande questo 2025. E se la stagione indoor è ormai agli sgoccioli ci si sta già organizzando per uscire fuori e affrontare le lunghe distanze. Per il momento il prossimo impegno è l’organizzazione della gara di casa, il “Trofeo Città di Ravenna” in programma il 15 e 16 febbraio prossimi.