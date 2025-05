Il circolo Arci “G. Dalmonte” di via Emilia 137 a Castel Bolognese sta raccogliendo vestiti usati ma in buone condizioni per il prossimo “Swap Party”, in programma al circolo stesso giovedì 15 maggio.

La serata offrirà a tutti l’occasione per rinnovare il guardaroba in modo etico e sostenibile. Entro mercoledì 14, infatti, chiunque può portare al Circolo (dal lunedì al venerdì sera, dopo le 19) abiti puliti, in buono stato e indossabili, che si potranno poi scambiare nel corso della festa.

Si accettano vestiti, scarpe, cappelli, borse, costumi, intimo: lo scopo è ridurre gli sprechi e dare una seconda vita agli indumenti, perché lo stile non ha bisogno di nuovi acquisti, ma di nuovi abbinamenti.