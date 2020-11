L’ordine del giorno è stato inizialmente presentato dal gruppo consiliare Lega – Salvini Premier sul cui testo i gruppi di maggioranza hanno presentato degli emendamenti, accolti da tutti i gruppi, che hanno portato prima alla presentazione di un testo condiviso da tutti i gruppi presenti in Consiglio e poi all’approvazione all’unanimità.

Il documento si articola partendo dalle possibilità introdotte dal Decreto Rilancio e dal superbonus del 110% in favore di interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e/o infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici in edifici ed evidenzia come per usufruire del bonus sia necessario sanare o ripristinare preventivamente eventuali abusi; così come è necessario, al fine di un trasferimento immobiliare, che vi sia conformità catastale, edilizia e urbanistica. Tenuto conto di questi elementi appare chiaro come sia determinante poter fruire in maniera più facile dei documenti conservati presso l’archivio.

Si evidenzia inoltre come stiano procedendo i lavori per la costruzione del nuovo archivio dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina in zona Colombarina (via San Silvestro – via Piero della Francesca), trasferimento che renderà più facile accedere ai documenti.

Con quest’Ordine del Giorno si è chiesto di accelerare il processo di digitalizzazione dell’Archivio Comunale, riorganizzando lo stesso ed introducendo o formando, se necessario, professionisti con competenze digitali e, infine, di snellire le procedure di accesso agli atti, ridurne le attese e contrastare tutte le criticità, efficientando la gestione.