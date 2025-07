Architettura del paesaggio: due giovani ragazzi hanno dato vita a Dalmonte GardenLab

Progettare giardini, cortili, terrazze, aree private. La sempre più alta attenzione per il verde e la sostenibilità in questi ultimi anni ha creato un nuovo settore lavorativo legato alla pianificazione degli spazi. Sono nati nuovi percorsi universitari e di formazione. In tutta la Romagna sono però ancora pochi i professionisti specializzati in questo campo, a fronte di una richiesta sempre più crescente. Per conoscere meglio questo nuovo settore, abbiamo incontrato Dalmonte GardenLab, realtà fondata ad inizio anno a Faenza da due giovani ragazzi, Elisa Dalmonte e Leonardo Ercolani, con già molte richieste fra Emilia-Romagna e Toscana.