La sera di domenica 7 settembre 2025 si verifica l’evento astronomico più atteso e spettacolare dell’anno: una eclissi totale di Luna.

La Luna sorgerà quando la totalità sarà già iniziata. Potremo quindi assistere a un suggestivo “Moonrise” della Luna Rossa!

Pochissimi minuti dopo il tramonto del Sole (verso le 19:30) sorgerà la Luna già eclissata.

Le fasi iniziali del fenomeno (l’ingresso della Luna nell’ombra della Terra), non saranno quindi visibili.

Dall’Italia sarà osservabile solo la seconda parte del fenomeno, con l’uscita della Luna Piena dall’ombra della Terra. Il massimo dell’eclisse si verifica alle ore 20:13.

A.R.A.R. (Associazione Ravennate Astrofili Rheyta) che ha la sede presso il Planetario di Ravenna, sarà presente al Circolo Nautico del Savio (Viale Caboto, 98 – Lido di Classe) dalle 18:30 in poi con i propri strumenti, per osservare e fare osservare questo fenomeno suggestivo (la Luna sorgerà dal mare), intrattenendo con spiegazioni chi volesse partecipare.