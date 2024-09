Fino al 30 marzo 2025 gli ARAN Store di Faenza, Ravenna e Cesena presentano un’importante promozione. Scegli una cucina ARAN completa di almeno 4 elettrodomestici firmati Hoover e ricevi in regalo l’innovativa scopa elettrica a doppia batteria HFX.

La convenienza va addirittura oltre: se opti per il frigorifero H-Fridge 700, ottieni anche un buono omaggio di 200 € per l’acquisto di nuovi prodotti Hoover.

Gli ARAN Store di Faenza, Ravenna e Cesena si dedicano alla progettazione e produzione di cucine dallo stile classico, moderno e contemporaneo, tenendo sempre bene a mente i bisogni e i desideri delle persone. La passione per il design Made in Italy è il motore che spinge alla costante ricerca dell’eccellenza: il team di Ricerca e Sviluppo di ARAN Cucine esplora incessantemente nuovi orizzonti per trovare materiali, finiture e palette di colori rispettosi dell’ambiente e adatti a proporre cucine sempre più innovative, funzionali e resistenti.

I punti vendita di Faenza, Cesena e Ravenna sono showroom ufficiali firmati ARAN Cucine: il marchio di arredamento Made in Italy presente in 120 paesi nel mondo, vincitore di ben 7 Super Brand Awards come miglior brand di cucine.

Gli interior designer offrono un servizio di consulenza e progettazione gratuito, aiutando i visitatori degli store ARAN a trovare la soluzione personalizzabile su misura che soddisfi tutte le necessità e richieste estetiche.

Il valore aggiunto delle cucine nasce anche dalle collaborazioni con alcuni dei più celebri designer a livello mondiale e soprattutto dalle grandi potenzialità di personalizzazione, che rendono ogni cucina unica, riflettendo i desideri, gli stili di vita e i sogni di chi le vivrà ogni giorno.

Grazie agli ARAN Store di Cesena, Faenza e Ravenna, gli arredamenti ARAN entrano nelle case della Romagna, con progetti su misura creati da un team di professionisti e interior designer.

ARAN Store Faenza, viale Marconi 1;

ARAN Store Cesena, via Guarneri 207;

ARAN Store Ravenna, via Panfilia 36.