Stanno per prendere il via i Gioghi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Il consorzio ravennate Ar.Co. Lavori ha realizzato alcune importanti commesse legate alle Olimpiadi, per un totale complessivo di circa 75 milioni di euro.

A Cortina sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione del Padiglione “Codivilla”, afferente all’Ospedale cittadino, per 17,5 milioni,

Nel Comune di Bormio, in provincia di Sondrio, Ar.Co. ha svolto i lavori di ristrutturazione degli edifici “Pentagono” e “Piastra/Pagoda”, entrambi sedi delle Olimpiadi, per un importo di oltre 7 milioni.

Sempre in provincia di Sondio, ma a Livigno, ecco la realizzazione del parcheggio interrato “Mottolino”, in località Bondi, e delle relative opere complementari: l’importo dei lavori ha superato i 32 milioni e mezzo.

Infine, all’Ospedale milanese di Niguarda sono stati svolti interventi di riqualificazione del Padiglione Rossini per ampliamento dell’emergenza urgenza, per oltre 17 milioni.

Opere importanti, in vista dell’imminente rassegna iridata, che confermano l’articolazione e la professionalità garantite dal Consorzio. “Abbiamo creato un sistema integrato proattivo – sottolinea il direttore generale Emiliano Battistini – dotato della capacità di prevedere e di affrontare con dinamismo i cambiamenti del mercato, coniugando al tempo stesso valori storici come la solidarietà e la mutualità con fattori più chiaramente di stampo imprenditoriale”.