Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre primi due giorni, in occasione del Black Friday, dedicati alle adesioni all’evento in programma il prossimo 8 Novembre. Dal 6 Dicembre il via alle iscrizioni di Maratona e Half Marathon.

Due giorni come vantaggioso antipasto poi il via definitivo alle iscrizioni in vista della 22esima edizione. Con gli occhi ancora pieni di stupore per la grande partecipazione alla recente Maratona di Ravenna Città d’Arte sta per aprirsi la nuova campagna iscrizioni, quella che avrà come obiettivo Domenica 8 Novembre 2020, data programmata per il nuovo evento internazionale targato Ravenna Runners Club.

In occasione del Black Friday infatti, tutti gli interessati potranno cogliere al volo l’occasione di un’apertura anticipata e straordinaria delle iscrizioni. Iscrizioni che verranno poi aperte definitivamente e in forma continuativa dal 6 Dicembre 2019.

La promozione lanciata per il Black Friday, attiva solamente accedendo al portale online Enternow.it, metterà a disposizione 250 pettorali, 125 per la Maratona di Ravenna Città d’Arte e altrettanti per la Ravenna Half Marathon. La promozione sarà valida solo per 48 ore, ovvero nelle intere giornate di Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre, ad un prezzo decisamente conveniente: 30,00 Euro per la 42Km e 22,00 Euro per la 21Km. Il regolamento completo della promozione è reperibile sul sito maratonadiravenna.com.

Sono stati intanto ufficializzate le tariffe iscrizioni in base agli step temporali nell’avvicinamento al prossimo 8 Novembre.

Per Maratona di Ravenna Città d’Arte: 35,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 50,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 55,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6 e 7 Novembre all’Expo Marathon Village.

Per Ravenna Half Marathon: 25,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 28,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 33,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 36,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 42,00 Euro il 6 e 7 Novembre all’Expo Marathon Village

Le iscrizioni alla Martini Good Morning Ravenna 10K, l’evento che anche nel 2019 ha fatto registrare un’affluenza incredibile e una partecipazione mai così numerosa in città, apriranno poco prima di Natale. In questo caso, quota a 15,00 Euro fino al 1° Novembre 2020 comprensiva, per i primi 5.000 iscritti, di pettorale personalizzato, t-shirt ufficiale e medaglia in mosaico realizzata a mano da Annafietta. Nei giorni del 6 e 7 Novembre all’Expo Marathon Village quota a 20,00 Euro. Dopo il boom dello scorso anno sono dunque state aumentate le medaglie a disposizione degli iscritti che passano da 3.000 a 5.000, mentre altre novità verranno comunicate nelle prossime settimane.