Aprivano lo sportello dell’auto mentre donne e anziani caricavano la spesa: bottino da 6 mila euro | VIDEO

Aprivano lo sportello mentre le vittime riponevano la spesa in auto. Oppure spaccavano direttamente i finestrini. Così rubavano soldi e carte che poi usavano per prelevare al bancomat. Complessivamente avevano accumulato 6.000 euro. I furti, otto quelli contati dalla Polizia, sono avvenuti a Casalecchio di Reno, a Bologna all’Esselunga di via Guelfa, al centro commerciale Meraville sempre di Bologna, e anche a Ravenna al Cash&Carry, specie a danno di anziani e donne. Sono le accuse che hanno portato in carcere due persone di origine rom, “gravemente indiziati”, arrestati dalla Polizia di Bologna e portati alla Dozza.

Gli arresti sono il frutto di un’indagine coordinata dalla Procura tra i mesi di aprile e giugno del 2021, dopo il ripetersi di episodi di furto nei parcheggi di diversi supermercati. Sono così stati individuati i due indagati e la loro macchina, una Seat Leon nera alla quale quotidianamente cambiavano la targa (sempre clonata).

Grazie alle telecamere di videosorveglianza sono così stati raccolti “gravi indizi di colpevolezza” per i due indagati che appunto ora sono in carcere a Bologna a disposizione dell’Autorità giudiziaria.