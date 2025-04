L’associazione Donne protette, con il patrocinio del Comune di Lugo e del Servizio sanitario regionale, promuove «Aprile in rosa», una serie di iniziative dedicate alla prevenzione dei tumori al seno.

Martedì 8 aprile alle 20.30 al Salone estense della Rocca di Lugo ci sarà ilconvegno «Pensavo non mi capitasse – prima e dopo l’intervento al seno», per la divulgazione dell’importanza dello screening al seno, nonché per parlare delle nuove tecnologie diagnostiche e cure oncologiche, del supporto psicologico nel paziente e nei famigliari e del percorso di chirurgia senologica con professionisti del settore.

Lunedì 14 aprile alle 19 ci sarà una camminata con partenza dal parco delle Lavandaie. Il percorso è di circa 4 km e i proventi della camminata (per la quale viene richiesto un contributo minimo di 5 euro) saranno utilizzati per l’acquisto del casco refrigerante contro l’alopecia da chemioterapia in favore dell’oncologia di Lugo. Al termine della camminata ristoro con piadina e salsiccia a cura dell’associazione Parco delle lavandaie. L’iscrizione potrà essere formalizzata sul posto prima della partenza, a partire dalle 18.

Mercoledì 16 aprile dalle 14.30 alle 17.30 negli ambulatori senologici dell’ospedale di Lugo (primo piano del padiglione A) saranno disponibilicolloqui individuali gratuiti per il controllo dell’autopalpazione del seno dedicati a donne non in età da screening (con meno di 45 anni e sopra i 74 anni). Per prenotazioni e informazioni chiamare il 338 1054082 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 15.30).