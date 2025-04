Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dedicate alla salute femminile, si è tenuta il 16 aprile scorso una giornata di particolare importanza che ha visto la partecipazione attiva di molte donne e professionisti del settore. L’evento, realizzato sotto il titolo “Aprile in Rosa” e supportato dall’Associazione Donne Protette, si è concentrato su una tematica fondamentale: la prevenzione e il controllo precoce delle malattie tumorali al seno.

L’iniziativa ha avuto luogo presso l’Ospedale di Lugo (Umberto I), coinvolgendo i medici degli ambulatori senologici e offrendo a 30 donne, non in età da screening, l’opportunità di usufruire di colloqui individuali gratuiti sulla corretta autopalpazione del seno. Un gesto di grande sensibilità volto a superare le barriere di informazione ed a promuovere comportamenti di prevenzione tra le donne di età inferiore ai 45 e al di sopra dei 74 anni, gruppi di età spesso meno coinvolti nei programmi di screening ufficiali ma comunque a rischio.

L’iniziativa ha visto la collaborazione di medici radiologi di grande esperienza, come la Dott.ssa Bucchi Elisa, la Dott.ssa Puglisi Sara e la Dott.ssa Di Nicola Emanuela. A supporto del percorso la Case Manager del percorso senologico, la dottoressa Michelacci Sara

L’associazione Donne Protette, impegnata da anni nella lotta contro i tumori senologici, ha ricordato che la prevenzione passa anche attraverso l’informazione e l’educazione, elementi fondamentali per contrastare efficacemente questa patologia. La sensibilizzazione continua rappresenta un elemento cardine delle proprie attività, che si sono già dimostrate efficaci nel coinvolgimento della comunità locale.

Ma l’impegno non si ferma qui. Il 28 aprile, sempre a Lugo (RA), si terrà una camminata di circa 4 km dal Parco delle Lavandaie, una nuova iniziativa che, oltre a promuovere uno stile di vita attivo e sano, ha lo scopo di sensibilizzare, divulgare e raccogliere fondi per cause di grande importanza. I proventi della manifestazione saranno utilizzati all’acquisto di un casco refrigerante PAXMAN, uno strumento innovativo che aiuta a contrastare la caduta dei capelli nelle persone sottoposte a trattamenti chemio terapeutici. Un gesto concreto di solidarietà volto a migliorare la qualità della vita delle pazienti affette da questa grave malattia.

Un intero mese dedicato alla cura e all’attenzione verso le donne, che testimonia l’impegno delle realtà locali nel creare una rete di supporto e prevenzione. Con iniziative come queste, si cerca di abbattere le barriere culturali e di informazione, affinché nessuna donna si senta sola di fronte a un problema così delicato.

Per informazioni

Mail: donneprotette@racine.ra.it

Whatsapp: 3791669508