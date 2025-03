Anche nel mese di aprile le iniziative de i “Vicini Vicini di via de Tomai” proseguono con i consueti incontri nel fine settimana dedicati alla cucina e all’arte. Sabato 5 aprile alle 18 ci sarà l’incontro dedicato alla letteratura “I giardini di Emily e i fiori di Rosella”, una passeggiata tra le poesie di Emily Dickinson e i giardini di Rosella, voce narrante Cecilia Garzanti. Necessaria la prenotazione, massimo 20 persone. Seguirà una piccola cena. Domenica 6, alle 12,30 a casa di Rosella, “Il pranzo della domenica” per sostenere il progetto solidale Piatto Sospeso e nel pomeriggio dalle 16 alle 19 si potrà partecipare a “La cucina delle regioni-cosa c’è in frigorifero”, corso di cucina tipica regionale per esplodere i diversi sapori dell’Italia, a cura dell’Associazione scuola di cucina “Saperi e sapori”. Al termine si assaggeranno i piatti autoprodotti. Prenotazione obbligatoria, massimo 10 persone. Le iniziative sono aperte a tutta la cittadinanza su prenotazione entro venerdì 4 aprile al numero di Rosella Mengozzi – 348 153 9975.

Le attività dei “Vicini vicini di via de Tomai” sono realizzate nell’ambito del Patto di collaborazione con il Comune di Ravenna per la cura della via e delle relazioni di vicinato.