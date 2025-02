Grande entusiasmo per l’inaugurazione dello Spaccio Molino Spadoni, avvenuta sabato 22 febbraio presso la storica sede dell’azienda a Coccolia. L’apertura ha attirato un pubblico numeroso, a testimonianza del forte interesse per questa realtà gastronomica che si pone come punto di riferimento per gli amanti del buon cibo.

Presente all’inaugurazione Michele de Pascale, Presidente della regione Emilia Romagna, insieme a Leonardo Spadoni – Amministratore Delegato dell’azienda Specialista delle Farine dal 1921 e Michelangelo Livio Spadoni – membro del cda Molino Spadoni e nuova generazione alla guida del Gruppo.

Distribuito su due livelli, lo Spaccio si distingue per una proposta ampia e diversificata. Al piano terra, la zona bar invita i clienti a gustare colazioni, pranzi, merende e aperitivi, con la possibilità di acquistare prodotti freschi, surgelati e pane fresco al banco panetteria. Al primo piano, invece, si trova l’area dedicata all’esposizione e alla vendita di farine, mix per panificazione e pasticceria, panificati surgelati e una selezione esclusiva di formaggi e salumi freschi a marchio Officine Gastronomiche Spadoni e I Malafronte, due brand simbolo dell’eccellenza casearia e norcina del territorio.

Lo Spaccio Molino Spadoni si afferma anche come nuova destinazione per chi desidera una pausa veloce senza rinunciare alla qualità. Tra le opzioni disponibili, i clienti possono scegliere tra pasti pronti surgelati, realizzati nello stabilimento di Brisighella, pronti per essere riscaldati e gustati direttamente sul posto, tranci di pizza, piadine farcite e panini imbottiti con salumi e formaggi selezionati. Grazie alla varietà dell’offerta, lo Spaccio Molino Spadoni si pone come il luogo ideale per un pasto pratico e genuino.

Lo Spaccio Molino Spadoni sarà aperto dal lunedì al venerdì, con orario continuato 7:00 – 19:00, e il sabato dalle 8 :00 alle 14:00, sia per l’acquisto di prodotti che per il consumo in loco.