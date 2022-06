Apre il nuovo ufficio della Camera di Commercio a Faenza

Aprirà il 12 luglio a Faenza il nuovo ufficio per i servizi digitali della Camera di Commercio. La sede operativa sarà al Suap del Comune di Faenza, lo Sportello Unico Attività Produttive in piazza Rampi. L’ufficio riceverà su appuntamento il martedì mattina, mediante un sistema di prenotazione online disponibile sul sito della Camera di Commercio di Ravenna e offrirà principalmente i servizi digitali dell’ente: rilascio firma digitale, carte tachigrafiche e Spid , copie di atti o di bilanci, elenchi di imprese, informazioni sul cassetto digitale o ad esempio stampa in azienda dei certificati estero