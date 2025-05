Sabato 10 maggio apre ufficialmente “Civico 25 – Il gusto dell’inclusione”, la pizzeria di Castel Bolognese nella quale lavorano persone con disabilità. Ideata da Eugenio Iannella, la pizzeria avrà la propria sede in via Papa Giovanni XXIII, al numero civico 444. Il Civico 25 era un piccolo locale sulla via Emilia, sotto i portici di Castel Bolognese. Ora è pronto a diventare una grande pizzeria-hamburgheria.

L’inaugurazione ufficiale del locale era prevista lo scorso 1 maggio, ma per gravi problemi familiari è stata rimandata a data da destinarsi. Nel frattempo però l’attività apre ufficialmente le porte alla clientela.

Nella nota stampa che ha comunicato l’avvio della nuova realtà della ristorazione, si legge che “Eugenio Iannella ringrazia una ad una tutte le moltissime persone, amici, religiosi, comunità che si sono unite in un corale e comunitario abbraccio alla propria famiglia, in questo momento così delicato”.

Nel frattempo “Il lavoro del Civico 25 riprende il proprio corso circondato dal vostro affetto e dalla grande carica dei nostri ragazzi e dipendenti, per servirvi sempre i nostri piatti prelibati”.

Attivata anche la pagina internet dove sarà possibile prenotare il proprio tavolo

