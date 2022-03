Sabato 2 e domenica 3 aprile apre Casa delle Farfalle con il weekend “Fiaba al Commonplaces”, market di collezioni autoprodotte, nota iniziativa che si trasferisce nel giardino di Casa delle Farfalle con una due giorni di mercatino, spazi interattivi, food&drink, eventi teatrali, narrazioni, artisti di strada, magia e musica in acustica, nei seguenti orari: sabato dalle 11 alle 21, domenica dalle 10 alle 20. Un’occasione unica per visitare Casa delle Farfalle e Casa degli Insetti e al tempo stesso scoprire fantastiche ed esclusive creazioni e originali opere dell’ingegno, ideale per trascorrere un’intera giornata in famiglia e con gli amici.



Per questo primo weekend di apertura il costo di ingresso a Casa delle Farfalle e Commonplaces è di € 8, con biglietto acquistabile online per assicurarsi di saltare la fila alla cassa al link shop.atlantide.net sezione Casa delle Farfalle.



Dal 2002 al 2022

Era l’estate del 2002 quando a Milano Marittima Atlantide, in collaborazione con il Comune di Cervia e la Regione Emilia Romagna, inaugurava questo luogo dedicato alle farfalle, ideale per trascorrere una mezza giornata con bambini e amici, per un’immersione nel fantastico mondo degli Insetti e nella natura. Negli anni la struttura si è ampliata, prima con la sezione dedicata agli Insetti e nel tempo con un giardino tutto dedicato a percorsi di visita e progetti di valorizzazione della biodiversità locale, in collaborazione con l’Università di Bologna.

Quest’anno sono vent’anni di aperture e di iniziative per grandi e piccoli e Casa delle Farfalle oggi è un polo della biodiversità, punto di riferimento per progetti di sensibilizzazione e di tutela della biodiversità locale.

Per i suoi 20 anni, Casa delle Farfalle propone una stagione di appuntamenti speciali. Oltre al weekend di apertura, sono in programma un weekend di compleanno il 21-22 maggio e l’ormai consueta iniziativa di beneficenza a favore di AITC e dedicata a Matteo Li Puma “Il Miele degli Angeli”, in programma dal 15 al 28 agosto. Inoltre durante l’anno Casa delle Farfalle proporrà momenti dedicati al benessere e all’attività all’aria aperta, degustazioni multietniche, laboratori, spettacoli, giochi e tanto altro.

Festa di compleanno con Francesco Barberini

I festeggiamenti per il ventennale di Casa delle Farfalle sono in programma il weekend 21 e 22 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità. Ad aprire la festa di compleanno sarà Francesco Barberini, famoso giovane ornitologo, Ambassador del circuito AmaParco dal 2021, che nel pomeriggio di sabato 21 maggio presenterà il suo ultimo libro dedicato agli uccelli. Insieme a Francesco sono attesi il disegnatore Marco Preziosi e il fotodocumentarista e comunicatore scientifico Francesco Tomasinelli, per raccontare alcuni dettagli dei disegni presenti nel libro di Francesco e inaugurare una mostra fotografica dedicata alla biodiversità.

La giornata di domenica sarà più ludica, con spettacoli per tutti, visite guidate e la presentazione di alcuni nuovi giochi da tavolo, a disposizione del pubblico.

“Dopo due anni di emergenza sanitaria abbiamo la speranza di poter festeggiare un ventennale che sia anche una ripartenza. Per il futuro abbiamo infatti tanti progetti, in collaborazione con l’Università di Bologna, per aumentare nel giardino gli spazi dedicati alla conoscenza della biodiversità locale e stimolare l’aumento di aree verdi anche nelle città, fondamentali per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici“ interviene Chiara Tiozzi Responsabile di Casa delle Farfalle “Inoltre andremo ancora di più verso una maggiore inclusività. A questo proposito abbiamo già implementato il percorso di visita con postazioni che permettono di scaricare contenuti in linguaggi alternativi come il LIS e con pannelli in CAA, Comunicazione Alternativa Aumentativa, posizionati nei punti di maggiore interesse. Sempre in CAA abbiamo già pronta la guida della struttura.”

“Atlantide è nata facendo educazione ambientale e da 32 anni lavoriamo per coinvolgere e sensibilizzare le giovani generazioni sui temi dell’Agenda ONU 2030, tra cui principalmente la sostenibilità e l’importanza di preservare la biodiversità sul Pianeta” sottolinea Massimo Gottifredi, Presidente di Atlantide “Per questo siamo onorati di avere Francesco Barberini quale Ambassador del nostro circuito AmaParco, un giovane che può fare la differenza e che condivide appieno la nostra missione. Uno dei nostri obiettivi è anche l’inclusività, perché in futuro si possa veramente parlare di parchi e musei per tutti.”

Casa delle Farfalle sarà aperta fino al 1 novembre 2022 con i seguenti orari:

dal 2 aprile al 31 maggio venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18

dal 1 giugno all’11 settembre tutti giorni dalle 9.30 alle 19

dall’11 al 30 settembre da martedì a domenica dalle 9.30 alle 18

ottobre e 1 novembre venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 17

Per entrare a Casa delle Farfalle è obbligatorio esibire il Green Pass. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.