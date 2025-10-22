Giovedì 23 ottobre, dalle 15 alle 18, sarà aperto al pubblico il nuovo punto lettura all’interno della scuola primaria Maria Bartolotti di Savarna.

Grazie al progetto “In cerca di guai” finanziato dal Cepell, Centro per il libro e la lettura – ministero della Cultura, che l’Istituzione Biblioteca Classense si è aggiudicata, sarà possibile aprire al territorio la biblioteca scolastica “Il giardino dei libri” della scuola di Savarna.

Una volta al mese la biblioteca potrà accogliere le famiglie per prendere i libri in prestito, incontrarsi e stare insieme in uno spazio familiare da riscoprire e guardare con occhi nuovi. Le prossime aperture saranno il 27 novembre, l’11 dicembre e il 22 gennaio, sempre dalle 15 alle 18.

Il patrimonio verrà riorganizzato dal punto di vista catalografico grazie alla presenza di una bibliotecaria che potrà effettuare i prestiti, guidare il pubblico nella conoscenza dei libri e registrare l’iscrizione di nuove lettrici e nuovi lettori alla Rete di Romagna.

Quando una biblioteca scolastica si apre alla comunità apporta sempre un impulso allo sviluppo culturale della comunità stessa, ponendo l’attenzione sull’importanza di riservare azioni, risorse e nutrimento ai più giovani.

Per ulteriori informazioni: tel 0544482112 / informazioni@classense.ra.it