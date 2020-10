Appuntamento venerdì per pulire gli argini del Lamone: tornano le manifestazioni di Fridays for Future per contrastare i cambiamenti climatici

Venerdì sarà una nuova giornata dedicata alla Terra. Ripartono le manifestazioni di Fridays For Future. Il collettivo tornerà a chiedere ai governi e alle amministrazioni locali di vario livello azioni collettive con le quali contrastare i cambiamenti climatici. In molte città italiane i giovani quindi saranno in piazza per protestare contro governi ancora troppo lenti nell’assumere le contromisure necessarie. La sezione faentina di Fridays For Future, tuttavia, ha preferito non organizzare una manifestazione in piazza, ma concentrarsi su qualcosa di più concreto: la pulizia degli argini del fiume.