Ultima data prima della pausa estiva per il mercatino dell’usato “La Pulce nel Baule”. Domenica 25 maggio appuntamento nel piazzale del Pala de André, dalle 8 alle 18. Le prossime edizioni: domenica 28 settembre, 26 ottobre, 23 novembre. Per quanto riguarda il mercatino “gemello”, “La Pulce d’Acqua” (alla Darsena di città, dalle 8.30 alle 18.30), il nuovo appuntamento è per domenica 8 giugno, poi 31 agosto, 14 settembre, 12 ottobre, 2 novembre, 8 dicembre (lunedì).