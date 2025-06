La cooperativa sociale “Educare Insieme” di Faenza si è fatta promotrice di un progetto, che prevede la costruzione di un centro dedicato a bambine e bambini con autismo.

Per la realizzazione di questo progetto è previsto un investimento di €550.000, che consentirà di aggiungere al centro socio- riabilitativo ” La Maccolina”(Via Tebano n.150 Faenza), che attualmente accoglie 12 giovani e adulti con autismo, un centro stabile per i bambini. Come sottolinea il presidente di “Educare Insieme”, Francesco Biondini, : “Aggiungere questo servizio permette di fare de “La Maccolina”un luogo simile ad un ‘villaggio’, dove le persone accolte e le loro famiglie possono vivere percorsi educativi- riabilitativi attraverso relazioni significative, fare esperienze gratificanti e ricevere un servizio di qualità e su misura”.

Per poter disporre della somma necessaria a dare attuazione a questo progetto è stata lanciata una raccolta fondi “Su misura per te”.

Il Lions Club “Faenza Lioness”, considerato il valore socio- culturale e umanitario di questo progetto, si è attivato per organizzare un evento che consente di offrire alla cooperativa “Educare Insieme” un contributo per la realizzazione del centro per l’autismo “La Maccolina”.

Si sono rese disponibili a collaborare la Riunione Cattolica E. Torricelli di Faenza e la proprietà del Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole (FC). Il 22 giugno 2025 alle ore 18:30, nella suggestiva cornice del cinquecentesco Castello mediceo, avrà luogo un appuntamento musicale. Il soprano Paola Tiraferri e l’arpista Catia Ripanti interpreteranno dal vivo le più belle colonne sonore di grandi film per offrire ai presenti il grande cinema in concerto. È gradita la prenotazione entro venerdì 20 giugno