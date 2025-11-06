Proseguono le attività dell’Associazione ex Allievi del Liceo Torricelli per il 2025, denso di iniziative.

“Hanno riguardato personalità come Torricelli, Carducci, Campana ed hanno visto la presenza di ex allievi come lo scrittore Carlo Lucarelli – sottolinea il presidente Antonio Nannini – Posso anticipare che il 10 dicembre chiuderemo con la presenza del magistrato Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”.

In attesa di questo ultimo appuntamento per l’anno, è in calendario sabato 8 novembre, ancora all’Auditorium alle ore 10, “Campana, Faenza e il Torricelli” con il professor Stefano Drei, ex allievo ed ex docente del medesimo liceo, che su Campana ha condotto ricerche per oltre venti anni e che racconterà anche alcuni ritrovamenti recentissimi rispondendo ad alcuni interrogativi. Come si svolgevano quotidianamente le lezioni nell’antico palazzo rosso del Torricelli, che vide i primi insuccessi scolastici del quindicenne Dino Campana e che il poeta poi avrebbe rievocato in una celebre pagina dei Canti Orfici? Chi furono i suoi insegnanti, i suoi compagni di scuola e che segni lasciarono poi nella memoria del poeta? E che cosa significava per la famiglia Campana quel liceo, frequentato prima e dopo di lui da tanti suoi familiari (zii, fratello, cugini)?