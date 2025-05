Appuntamento con lo sport in piazza grazie al CSI e al Giocasport

Piazza del Popolo come una grande palestra per ospitare diverse discipline sportive. Bambini delle elementari impegnati nella corsa, nel rugby, nella danza, nella pallamano, nella lotta e in altre discipline. Oppure a contatto con i volontari della Croce Rossa, sempre presenti negli eventi sportivi. È la nuova edizione del Giocasport, il percorso ideato dal CSI, arrivato al suo evento finale dopo un anno di attività nelle diverse scuole. Venerdì il primo appuntamento. Mercoledì prossimo il secondo.