Terzo capitolo per la rassegna che la Bottega Bertaccini ha dedicato a Guido Leotta nel decennale della scomparsa. Dopo aver ascoltato le parole di poeti e traduttori e la musica dei Faxtet lo scorso 2 marzo, martedì 2 aprile ore 21.00 al Rione Verde in via Cavour 37, sarà la volta degli scrittori.

Nell’occasione verrà presentata la nuova edizione di “Brevemente” una raccolta di racconti brevi e brevissimi. Alla fine del 1996 Guido Leotta coinvolse alcuni amici scrittori per festeggiare il decimo compleanno della casa editrice Mobydick chiedendo a ognuno di loro di offrire un racconto da pubblicare in un agile libretto 10,5×15.

La prima tiratura di “Brevemente” è da tanti anni esaurita e introvabile. Con la nuova edizione che ora si propone, abbiamo inteso tenere vivo il ricordo di Guido (e della casa editrice Mobydick).

All’incontro sono stati invitati gli autori presenti nella raccolta, Eraldo Baldini, Giancarlo Baroni, Marcello Fois, Carlo Lucarelli, Gian Ruggero Manzoni, Luca Masia, Fabio Mongardi, Bernardino Prella, Daniele Serafini. Molti di loro ci hanno già confermato la presenza.

Accanto agli autori di “Brevemente”, saranno presenti anche altri scrittori che negli anni hanno pubblicato con Mobydick, Antonio Castronuovo, Paolo Leonelli, Claudio Menni, Andrea Pagani.