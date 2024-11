Continuano in dicembre gli appuntamenti culturali organizzati da Palazzo Milzetti a Faenza, Museo Nazionale dell’età Neoclassica in Romagna.

Domenica 1° dicembre la consueta apertura dei musei statali visitabili gratuitamente: per questa occasione Palazzo Milzetti sarà eccezionalmente aperto già dalla mattina, a partire dalle 9.30.

Da martedì 3 dicembre a venerdì 20 dicembre, in relazione alla Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), e in rapporto all’iniziativa del Ministero della Cultura “Un giorno all’anno tutto l’anno”, Palazzo Milzetti proporrà un’attività gratuita su prenotazione rivolta a tutti i centri diurni interessati. I Servizi Educativi del Museo offriranno un percorso appositamente studiato dal titolo “Palazzo Milzetti e la vita quotidiana nell’Ottocento”. Il gruppo ospitato sarà condotto attraverso le sale alla scoperta di come si viveva nel diciannovesimo secolo e delle sue differenze rispetto all’attualità, anche tramite l’uso degli ausilii per l’accessibilità, parte della comunicazione museale del Palazzo.

Domenica 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata e in aggiunta all’apertura straordinaria, Palazzo Milzetti organizzerà la visita guidata Storia di una nobile dimora e dei suoi protagonisti. Artisti, committenti e proprietari, un’iniziativa che si soffermerà sulla storia del palazzo a partire dalle prime notizie, risalenti al XVI secolo, fino al Novecento: dal periodo del secondo conflitto mondiale – durante il quale le cantine vennero adibite a rifugio antiaereo – fino ad arrivare al dopoguerra, quando Palazzo Milzetti fu acquisito da parte dello Stato e trasformato in museo.



Le aperture speciali non si fermano qui ma continueranno anche nel periodo natalizio. Venerdì 26 dicembre alle 16.30 verrà proposta la visita Il Natale tra religiosità e mito, alla scoperta dei suoi riti e delle sue celebrazioni. Il Natale come lo intendiamo ora ebbe infatti origine nell’Ottocento. Durante la visita guidata il pubblico sarà accompagnato tra i miti pagani che preludono il Natale, i rituali cristiani e un pizzico di mondanità, alla riscoperta di una delle feste più amate.

Di seguito il programma delle attività in dettaglio.

Domenica 1 dicembre

#DOMENICALMUSEO

Apertura straordinaria 9.30-18.30

Ingresso gratuito

Si rinnova l’appuntamento della prima domenica del mese ad ingresso gratuito, previsto in tutti i siti statali (vedi sui social #domenicalmuseo). In occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie, il Museo di Palazzo Milzetti sarà eccezionalmente aperto anche nella mattinata, a partire dalle 9.30.

da martedì 3 dicembre a venerdì 20 dicembre

#ungiornoallannotuttolanno

In occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

Visite guidate animate gratuite

Palazzo Milzetti e la vita quotidiana nell’Ottocento

a cura dei Servizi Educativi del Museo, su prenotazione per gruppi dei Centri diurni

In relazione alla Giornata internazionale delle persone con disabilità, che ricorre martedì 3 dicembre, e in rapporto all’iniziativa del Ministero della Cultura “Un giorno all’anno tutto l’anno”, nel corso del mese di dicembre Palazzo Milzetti propone un’attività gratuita su prenotazione rivolta a tutti i centri diurni interessati. I Servizi Educativi del Museo offriranno infatti un percorso appositamente studiato dal titolo “Palazzo Milzetti e la vita quotidiana nell’Ottocento”.

Il gruppo ospitato sarà condotto attraverso le sale alla scoperta della vita quotidiana nel diciannovesimo secolo e delle sue differenze rispetto all’attualità, anche tramite l’uso degli ausilii per l’accessibilità, parte della comunicazione museale del Palazzo. La modalità di visita verrà concordata e condotta con gli educatori e accompagnatori di ogni gruppo, definendo con loro le modalità di approccio che saranno ritenute più adatte.

Ingresso gratuito per i centri diurni su prenotazione, scrivendo a drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it o chiamando il numero 0546 26493.

Domenica 8 dicembre

FESTA DELL’IMMACOLATA

Apertura straordinaria 9.30-18.30

Ore 16.30 Visita guidata

Storia di una nobile dimora e dei suoi protagonisti. Artisti, committenti e proprietari

a cura dei Servizi Educativi del Museo

In occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie, il Museo di Palazzo Milzetti sarà eccezionalmente aperto anche nella mattinata, a partire dalle 9.30.

Nel pomeriggio verrà proposta una visita guidata che si soffermerà sulla storia di Palazzo Milzetti: dalle prime notizie, risalenti al XVI secolo, quando era di proprietà della famiglia Bianchelli, passando poi per i Medici ed infine i Milzetti, dal 1602. Quindi il periodo neoclassico, al quale è legata la sua fama, con gli interventi di artisti quali Felice Giani e i suoi collaboratori: il pittore Gaetano Bertolani, gli scultori Antonio Trentanove e i fratelli Ballanti Graziani, con la committenza di Francesco Milzetti.

C’è anche una storia meno nota, ma molto affascinante, ed è quella più vicina ai giorni nostri, novecentesca, quando l’edificio, di proprietà Bolognesi, era suddiviso in diversi nuclei, affittato a famiglie ed abitato. E poi il periodo del secondo conflitto mondiale, durante il quale le cantine vennero adibite a rifugio antiaereo, fino ad arrivare al dopoguerra, con l’acquisizione da parte dello Stato e la successiva trasformazione in museo.

Ingresso con il biglietto del Museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti. Si consiglia la prenotazione scrivendo a drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it o telefonando al numero 0546 26493.

Giovedì 26 dicembre

SANTO STEFANO

Apertura 9.00-18.30

Ore 16.30 Visita guidata

Il Natale tra religiosità e mito

a cura dei Servizi Educativi del Museo

Il Natale è la festa per eccellenza e nel nostro immaginario richiama l’idea di calore e amore familiare. Le sue origini si perdono nella storia e nella cultura antiche, nei miti delle stagioni e nelle credenze legate al corso del sole. E le sue celebrazioni non sono state sempre uguali: infatti, il Natale come lo intendiamo ora ebbe origine nell’Ottocento. Durante la visita guidata il pubblico sarà accompagnato tra i miti pagani che preludono il Natale, i rituali cristiani e un pizzico di mondanità, alla riscoperta di una delle feste più amate.

Ingresso con il biglietto del Museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti. Si consiglia la prenotazione scrivendo a drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it o telefonando al numero 0546 26493.

ORARI

Il museo di Palazzo Milzetti è aperto nei seguenti orari: da lunedì a sabato e festivi infrasettimanali: dalle 9.00 alle 18.30 (ultimo ingresso: 17.45), domenica: dalle 13.30 alle 18.30 (ultimo ingresso: 17.45).

È possibile richiedere un’apertura straordinaria la domenica mattina, a partire dalle ore 9.00, per gruppi di almeno 15 persone, scrivendo anticipatamente all’indirizzo

drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it

È possibile acquistare la Carta Milzetti (al costo di € 10,00 per il biglietto intero e di € 4,00 per quello ridotto), un abbonamento annuale che dà diritto all’ingresso gratuito al museo e a tutti gli eventi organizzati per un anno intero dalla data di sottoscrizione.

Il museo è inserito, assieme al MIC-Museo Internazionale delle Ceramiche e alla Pinacoteca Comunale di Faenza, nel circuito della FaenzaMuseiCard, una tessera che verrà consegnata gratuitamente al visitatore nel primo dei tre musei a fronte dell’acquisto di un biglietto intero, e che permetterà poi di ottenere uno sconto di 2,00 € sul biglietto di ingresso di ognuno dei due musei successivi. La Card ha una validità di tre giorni da quello di emissione.