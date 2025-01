Appuntamenti culturali nelle RSA

13 appuntamenti culturali nelle case residenza organizzati dalla cooperativa In Cammino per tornare a riaprire alla comunità le realtà che accolgono gli anziani non autosufficienti. Con la collaborazione di diverse associazioni e realtà del territorio, è stato predisposto un calendario da febbraio a settembre, una serie di ritrovi con autori, pittori, amministratori locali, musicisti, e creatori digitali. Gli eventi si terranno quasi tutti a Faenza, alle residenze Sant’Umiltà, Il Fontanone, Villa Stacchini e Santa Teresa. Un pomeriggio sarà alla casa di riposo Lega-Zambelli a Brisighella.

Per In Cammino si tratta di una risposta all’isolamento ereditato dal Covid e dall’alluvione. Ogni iniziativa sarà accompagnata da un’offerta gastronomica curata da Botteghe e Mestieri.