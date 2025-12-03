Nella seduta di ieri, martedì 2 dicembre, il Consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno “L’impegno degli enti territoriali per la Palestina” presentato da Luca Cortesi (Pd), Nicola Staloni (Alleanza verdi sinistra) e Igor Gallonetto (Movimento 5 Stelle) con 16 voti favorevoli (Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza verdi sinistra), 10 contrari (Fratelli d’Italia, Viva Ravenna, Forza Italia, Lista per Ravenna-Lega-Popolo della famiglia, Progetto Ravenna), un non voto (La Pigna – Città, forese e lidi) e l’estrazione del badge da parte dei gruppi Ama Ravenna e Pri (sostanzialmente equivale a un non voto, anche se non è stato spinto l’apposito tasto della pulsantiera del voto, ma estratto il badge).

Sono intervenuti nel dibattito: Luca Cortesi (Pd); Renato Esposito (Fratelli d’Italia); Filippo Donati (Viva Ravenna); Nicola Grandi (Fratelli d’Italia); il sindaco Alessandro Barattoni; Veronica Verlicchi (La Pigna – Città, forese e lidi); Igor Gallonetto (Movimento 5 Stelle); Alberto Ancarani (Forza Italia); Patrizia Zaffagnini (Fratelli d’Italia); Nicola Staloni (Alleanza verdi sinistra); Mauro Falco Caponegro (Fratelli d’Italia); Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna-Lega-Popolo della famiglia); Chiara Francesconi (Progetto Ravenna); Domenico Antonio Esposito (Pd); Guido Fabbri (Pd); Pietro Maria Moretti (Fratelli d’Italia); Petia Di Lorenzo (Pd); Nicola Grandi (Fratelli d’Italia); Francesco Stucci (Pri); Alberto Ancarani (Forza Italia).

Le richieste dell’ordine del giorno: