Approvato in consiglio comunale il progetto per la messa in sicurezza di via Stradone

Approvate in consiglio comunale le varianti al Poc e al Rue vigenti, relative al completamento dell’asse viario principale est-ovest del comparto di via Stradone, da via Antica Milizia fino a viale Europa, atteso da decenni. Il voto era finalizzato a dar via agli espropri necessari per la realizzazione dell’opera arrivata al progetto definitivo.

Opere di compensazione all’interno della nuova urbanizzazione di via Antica Milizia che non comporteranno quindi alcuna spesa per le casse comunali. Lavori necessari però per aumentare la sicurezza di via Stradone che, proprio a seguito della nuova urbanizzazione, vedrà aumentare il transito di mezzi a motore, soprattutto di mezzi pesanti.