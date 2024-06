È stato approvato dalla giunta un progetto per interventi di manutenzione e adeguamento funzionale e di sicurezza di quattro fermate del trasporto pubblico locale. Il costo previsto per i lavori è di 150 mila euro.

Gli interventi riguardano la realizzazione di opere funzionali al miglioramento delle condizioni di sicurezza per l’attesa degli utenti del trasporto pubblico, attraverso interventi sia di tipo infrastrutturale che di segnaletica, verticale e orizzontale. Le fermate interessate dai lavori sono quella del parcheggio scambiatore di via Trieste, le fermate su entrambi i lati di viale Colombo a Punta Marina Terme e la fermata 1255 di viale delle Americhe a Punta Marina Terme.

“L’obiettivo – ha dichiarato l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – è quello di realizzare opere sempre più funzionali, accessibili e volte a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti che attendono il trasporto pubblico locale, sia con interventi strutturali che di segnaletica”.

Per la fermata di via Trieste i lavori consisteranno nel ripristino parziale e nell’innalzamento dell’attuale piattaforma di attesa (adeguatamente raccordata con idonee rampe ai percorsi esistenti), allo scopo di riservare una porzione di area in prossimità della fermata per consentire lo stazionamento degli utenti in attesa del trasporto pubblico. Verrà inoltre sostituita l’attuale pensilina con una doppia, allo scopo di garantire un maggior riparo durante l’attesa.

Per quanto riguarda l’adeguamento della coppia di fermate in viale Colombo a Punta Marina, l’intervento prevede il ripristino delle aree esistenti e l’innalzamento delle aree di attesa, il corretto posizionamento della palina e saranno previsti idonei collegamenti con il percorso ciclo-pedonale. Verranno raccordate con rampe idonee ai percorsi esistenti e i lavori previsti avranno lo scopo di migliorare e riservare una porzione di area in prossimità della fermata bus per consentire lo stazionamento degli utenti in attesa del trasporto pubblico. Conseguente a ciò verranno realizzati i percorsi tattili che collegheranno i percorsi pedonali, il percorso ciclo-pedonale, l’attraversamento pedonale e le aree di attesa.