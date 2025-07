La Giunta Comunale di Faenza ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino della Palestra Lucchesi, duramente colpita dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e settembre 2024. La spesa complessiva per l’intervento ammonta a 900.000, finanziati con un contributo statale (da parte della struttura commissariale) iscritto nel bilancio 2025-2027 del Comune di Faenza.

La Palestra Lucchesi, situata in via Cimatti a Faenza, in un’area particolarmente afflitta dall’alluvione e limitrofa al fiume Lamone, necessita di una profonda ristrutturazione per ripristinare la sua piena funzionalità. Il progetto prevede interventi suddivisi in diverse aree, da realizzare in fasi successive in base ai finanziamenti disponibili, al fine di minimizzare l’interruzione delle attività per gli atleti.

Nonostante le gravi ferite inferte dalle alluvioni, che l’hanno colpita per ben tre volte, la Palestra Lucchesi di Faenza si è rialzata con una forza straordinaria, dimostrando ancora una volta il suo ruolo di punto di riferimento in città per la resilienza e lo spirito indomito che da sempre la caratterizza. La palestra, sede di una società sportiva centenaria di lotta e tra le realtà più importanti d’Italia, ha visto nascere alcuni dei più grandi atleti di questa disciplina.

Questa ripartenza è il frutto di una perseveranza e di un lavoro instancabile, in particolare grazie alla leadership e alla dedizione di figure chiave come Olimpia Randi, presidente della palestra Lucchesi.

A testimonianza della rinascita, è attualmente in pieno svolgimento il CRE estivo, che accoglie numerosi bambini, confermando come lo sport possa essere un veicolo di ripartenza e normalità. I lavori già avviati riguardano l’impianto elettrico, la messa in sicurezza delle murature, la ritinteggiatura degli ambienti e il pieno ripristino delle discipline ospitate dalla palestra, dalla lotta all’arrampicata, fino ai numerosi corsi inclusivi e di aggregazione. L’obiettivo è chiaro: assicurare una ripartenza a pieno regime per l’attività autunnale, confermando la Palestra Lucchesi come centro per tutti.

«La ristrutturazione della Palestra Lucchesi – ha sottolineato l’assessora allo Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi –, per noi, rappresenta una priorità assoluta. La vera sfida consisterà nella gestione dei tempi di questa progettazione e della successiva riqualificazione, al fine di restituire all’impianto la sua piena operatività. Lo spirito di adattamento dimostrato finora da chi gestisce la palestra, dai ragazzi e dalle famiglie è stato eccezionale. È fondamentale, tuttavia, fornire loro un supporto completo affinché la palestra possa ritornare a essere quel punto di riferimento con tutte le sue funzionalità e attività benefiche per la città, per i bambini, per i ragazzi e per tutti gli atleti».