Approvato il bilancio di previsione di Faenza. Ma è polemica per l’assenza di alcuni consiglieri di maggioranza

Approvato il bilancio di previsione per il 2026 del Comune di Faenza, al termine di un confronto nuovamente aspro in consiglio comunale. Non tanto sui contenuti del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio finanziario triennale 2026-2028, quanto piuttosto per le assenze fra le fila della maggioranza di tre consiglieri. Mancanze che hanno rischiato di far saltare l’approvazione. Non è il primo caso. Già al consiglio dell’Unione della Romagna Faentina, a fine novembre, l’assenza di 9 consiglieri della maggioranza aveva messo a rischio l’approvazione del bilancio. Era stata necessaria la presenza di alcuni consiglieri di opposizione per rendere valida la votazione, così come avvenuto lunedì sera per il consiglio comunale manfredo. In aula sono rimasti due consiglieri di Progetto Civico Faentino, Penazzi e Savini, mentre le altre forze di opposizione, Lega, Area Liberale, Fratelli d’Italia e Alessio Grillini, sono uscite per protestare contro le assenze nel centrosinistra, in una delle sedute più importanti del consiglio comunale, e per evidenziare come la maggioranza, senza l’opposizione, non avrebbe avuto i numeri necessari per procedere alla votazione.