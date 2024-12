Due progetti per il ripristino della pavimentazione stradale in alcune vie di Campiano, Gambellara e San Pietro in Campiano sono stati approvati dalla giunta nell’ambito di quelli finanziati con contributo statale all’interno del PNRR, inseriti nell’ordinanza 35/2024 e già previsti nell’ordinanza 13/2023 del commissario straordinario alla ricostruzione per il piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.

“Siamo soddisfatti di aver approvato in giunta altri due progetti relativi alla ricostruzione post alluvione del maggio 2023 – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – e ora l’ufficio sta predisponendo l’affidamento dei lavori che verranno eseguiti nel 2025. Si tratta di strade che hanno subito allagamenti e presentano criticità a causa dell’esondazione dei vicini scoli consorziali”.

Il primo progetto riguarda il ripristino della pavimentazione stradale in misto granulare stabilizzato in via Fosso Nuovo, da via Lunga a via Bosco, via Castellina a Campiano e via Macoda e Amadori, da via Chiesa a via Viazza, a Gambellara (costo lavori 177.899,59).

Il secondo prevede l’asfalto delle vie Riccardo Campagnoni e Due giugno 1946 a San Pietro in Campiano. Si tratta anche in questo caso di strade che hanno subito allagamenti a causa dell’esondazione dei vicini scoli consorziali. Gli interventi di ripristino si svilupperanno per l’intera lunghezza rispettivamente di 390 e 180 metri. (costo lavori 186.912,67).

Gli interventi ammontano complessivamente a 364.812,26.