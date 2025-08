Nella seduta di ieri martedì 5 agosto il consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei 30 consiglieri presenti l’ordine del giorno “Prevedere ristori per i problemi imputabili ai ritardi dei lavori al ponte fra Ragone e San Pancrazio” (scaricabile dal link https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/UWOENhqf0PhZHvG), presentato da Alberto Ancarani capogruppo Forza Italia, modificato in corso di seduta, e sottoscritto anche da Igor Bombardi consigliere Partito Democratico, Alvaro Ancisi capogruppo Lista per Ravenna, Veronica Verlicchi capogruppo La Pigna città forese e lidi, Igor Gallonetto capogruppo Movimento 5 Stelle, Gianfranco Spadoni capogruppo Lista per Ravenna – Lega – PDF, Daniele Perini capogruppo Ama Ravenna.

Sono intervenuti nel dibattito: Veronica Verlicchi (La Pigna città, forese e lidi), Alberto Ancarani (Forza Italia), Igor Bombardi (PD), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Igor Gallonetto (Movimento 5 Stelle), Renato Esposito (Fratelli d’Italia), Nicola Staloni (Alleanza Verdi Sinistra), Andrea Vasi (PRI), Livia Molducci (PD), il sindaco Alessandro Barattoni.