Nella seduta di ieri il consiglio comunale ha approvato i budget 2025 di Ravenna Entrate spa, Ravenna Farmacie srl, Ravenna Holding spa, Romagna Acque – Società delle Fonti spa, Acqua Ingegneria srl e la modifica allo Statuto di Ravenna Holding.

I budget di Ravenna Entrate, Ravenna Farmacie e Acqua Ingegneria sono stati approvati con 20 voti favorevoli (gruppi di maggioranza) e 7 contrari (Forza Italia Berlusconi per Ancarani PrimaveRa Ravenna, Fratelli d’Italia, Lista per Ravenna – Polo civico popolare, Viva Ravenna).

Quelli di Ravenna Holding, Romagna Acque Società delle Fonti e la modifica dello Statuto di Ravenna Holding sono stati approvati con 19 voti favorevoli (gruppi di maggioranza) e 7 voti contrari (Forza Italia Berlusconi per Ancarani PrimaveRa Ravenna, Fratelli d’Italia, Lista per Ravenna – Polo civico popolare, Viva Ravenna).

Il pacchetto di delibere e la delibera sulla modifica dello Statuto di Ravenna Holding sono state presentate dall’assessore alle Società partecipate Giacomo Costantini che ha illustrato le previsioni di budget, gli aspetti economici della Holding e di ogni singola partecipata nonchè le modifiche statutarie della capogruppo nel dettaglio.

In premessa Costantini ha sottolineato gli inevitabili riflessi sui conti economici delle situazioni di crisi internazionali (Ucraina e Medio Oriente), che hanno condizionato l’azione in particolare di alcune società del gruppo, ma, grazie ad un lavoro attento, non hanno penalizzato significativamente le performance della Holding e delle partecipate e controllate rimaste positive e soddisfacenti.

A livello di preconsuntivo, il conto economico di Ravenna Holding presenta infatti un risultato netto positivo di 12,229 milioni di euro, in aumento rispetto al budget 2024 di circa 800mila euro.

L’assessore ha quindi passato in rassegna i singoli budget, evidenziando le valide gestioni e l’efficacia dei servizi offerti secondo le esigenze e il ruolo di ognuna. In particolare, è stata approfondita l’impostazione dei budget per il triennio 2025-2027 sulle società in house Ravenna Entrate, Ravenna Farmacie, Romagna Acque, Acqua Ingegneria e Ravenna Holding, oggetto di singola approvazione da parte del Consiglio comunale, mentre i preconsuntivi e i budget delle altre società del gruppo, che contribuiscono tutte insieme al risultato economico del gruppo Ravenna Holding, erano stati approfonditi in commissione.

Si è quindi soffermato sulle previsioni degli investimenti strategici e necessari, soprattutto sugli immobili, che avranno una rilevanza nella programmazione finanziaria del gruppo, comportando anche l’accensione di un mutuo. Tra gli altri ha citato lo studentato di viale Farini, le aree di proprietà della Holding alle Bassette e a Savio destinate allo sviluppo di energie rinnovabili, l’immobile in via delle Industrie che sarà oggetto di lavori di adeguamento per ospitare gli uffici della Motorizzazione civile, la ricerca di un nuovo immobile per gli uffici di Ravenna Entrate.

Infine ha fatto presente che la modifica allo Statuto di Ravenna Holding si è resa necessaria per allineare meglio la definizione normativa alle effettive attività svolte dalla società, che la vedono ormai da anni configurata come holding “mista” e non “pura”, soprattutto in relazione ai servizi di supporto svolti nei confronti delle società controllate del gruppo e alla funzione di stazione appaltante, che si affiancano al compito di gestione delle partecipazioni. Con l’occasione sono stati recepiti anche i rilievi formali sollevati dalla Corte dei Conti in merito ad alcune definizioni normative riportate nello Statuto.

Sono intervenuti: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna – Polo civico popolare), Alessandra Folli (Partito democratico), Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco).

Il gruppo Lista per Ravenna ha espresso rimostranze circa le modalità di confronto della giunta col consiglio, ritenute troppo generiche su temi così complessi; ha sostenuto di non considerare efficace l’azione di Holding e partecipate, rilevando, tra l’altro, la carenza di qualità imprenditoriale.

Il gruppo Partito democratico, nel manifestare soddisfazione, ha evidenziato che l’obiettivo delle partecipate è di operare nell’interesse pubblico, con interventi di sviluppo economico, grazie ad un’impostazione vincente che si evolve secondo sollecitazioni ed esigenze esterne.

Il gruppo Lista de Pascale sindaco, nell’evidenziare l’azione positiva di Holding e partecipate e nel sottolineare soprattutto l’azione di Ravenna Farmacie grazie anche ad un magazzino ben fornito, ha rilevato l’opportunità di aggiungere più servizi a quelli già erogati dalle farmacie.