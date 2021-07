La Regione agisca su governo e Parlamento al fine di introdurre misure straordinarie per il controllo delle specie di fauna selvatica, la cui presenza è in esponenziale aumento sul territorio nazionale e regionale, e per introdurre la figura del “coadiutore volontario”.

Approvata a maggioranza dall’Assemblea legislativa regionale una risoluzione bipartisan a prima firma del consigliere Fabio Rainieri (Lega) e sottoscritta anche da esponenti del Partito Democratico, della Lega, della Lista Bonaccini e di Rete Civica.