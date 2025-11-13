Nella seduta di martedì 12 novembre, il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità la delibera relativa alla riorganizzazione della rete scolastica con decorrenza dall’anno scolastico 2026/2027. La seduta è disponibile integralmente al link: ravenna.consiglicloud.it.

La delibera, illustrata dall’assessora Francesca Impellizzeri, prevede l’attivazione di un nuovo plesso di scuola primaria statale a Ponte Nuovo, all’interno dell’istituto comprensivo Ricci Muratori. La nuova scuola accoglierà gli alunni residenti nelle aree di Ponte Nuovo, Madonna dell’Albero e San Bartolo, oltre agli studenti delle attuali classi seconda e quarta della primaria Grande Albero, che verrà chiusa nella sua funzione scolastica.

Contestualmente, una volta conclusi i lavori di costruzione, i plessi Ceci e Gulminelli saranno demoliti come previsto dal progetto PNRR e le relative classi verranno trasferite nel nuovo edificio. È inoltre in fase di definizione un progetto di valorizzazione per l’attuale sede della scuola Grande Albero, che resterà destinata a servizi per la comunità locale.

Durante la discussione consiliare sono intervenuti i consiglieri Anna Greco (Fratelli d’Italia), Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna – Lega, Popolo della Famiglia), Nicolò Pranzini (Pd), Nicola Staloni (Avs), Igor Gallonetto (M5s) e Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Fratelli d’Italia ha evidenziato la necessità di predisporre adeguate opere di compensazione, in particolare l’attivazione di un servizio di trasporto pubblico per gli studenti. Anche Lista per Ravenna – Lega, Popolo della Famiglia ha espresso parere favorevole, chiedendo particolare attenzione alle misure di mitigazione.

Il gruppo Pd ha sottolineato l’importanza del finanziamento PNRR che ha reso possibile l’intervento, annunciando voto favorevole. Favorevoli anche Alleanza Verdi Sinistra, che ha richiamato l’esigenza di rivedere il trasporto scolastico, e Movimento 5 Stelle, che ha valutato positivamente l’operazione e i benefici in termini di socialità per gli studenti della Grande Albero.

Lista per Ravenna ha confermato il proprio voto favorevole, pur richiamando i ritardi nei lavori della pista ciclabile di Madonna dell’Albero.