In novembre 2018 l’Unione della Romagna Faentina ha riattivato il Servizio INFORMAGIOVANI con sede a Faenza in Via Bondiolo, 1, affidandone la gestione a Libra oc.coop. e RicercAzione soc.coop. .

Tra le attività previste dal Servizio (Lavoro, Istruzione, Formazione, Tempo libero, Volontariato, Estero, Orientamento) vi era la creazione di una APP con e per i giovani finalizzata a facilitarne la connessione tra i con il Servizio. Durante l’anno scolastico 2018/19 grazie alla preziosa collaborazione degli Istituti scolastici ITIP L. Bucci e ITI A. ORIANI è stata realizzata un’APP in ambiente android coinvolgendo 14 studenti dei due istituti.

Nell’anno scolastico 2019/20 l’amministrazione ha dato seguito al progetto coinvolgendo nuovamente i due istituti nella implementazione dell’APP precedentemente realizzata nell’anno scolastico 2019/20.

Il progetto APPlichiamoci 2.0 si è proposto di revisionare l’’APP dell’INFORMAGIOVANI prodotta nell’anno scolastico precedente per migliorarne la grafica e l’utilizzo, lavorare alla sua disseminazione al fine di rendere maggiormente fruibili i servizi dell’Informagiovani.

Nell’anno scolastico 2020/21 il progetto è stato nuovamente attuato malgrado le difficoltà organizzative dovute alla pandemia, lavorando con gruppi distinti tra le due scuole (una classe per istituto scolastico Bucci e un gruppo interclasse di studenti per l’istituto Orani. Il progetto APPlichiamoci 3.0 ha visto i/le partecipanti impegnati un’attività di revisione dell’APP, ma nello stesso tempo di implementarla con nuovi servizi anche di geolocalizzazione per rendere maggiormente fruibile l’offerta di attività per i giovani offerte dal territorio attrverso la collaborazione al progetto MAPPA EMOTIVA.

Nell’anno scolastico 2021/22 il progetto APPlichiamoci 4.0 ha proseguito l’attività di revisione e aggiornamento dell’APP,e sperimentato la trasmigrazione dell’app in ambiente IOS

Nell’anno scolastico 2022/23 il progetto APPlichiamoci 5.0 ha svolto l’attività di revisione ed implementazione e aggiornamento dell’APP ed è stato coinvolto nella revisione e implementazione della mappa emotiva del Comune di Faenza e a livello regionale all’interno del progetto MAPPA EMOTIVA finanziato dalla Regione Emilia Romagna

Quest’anno nell’edizione 2023/24 si è svolta la consueta attività di revisione e aggiornamento dell’APP e si è supportato il Tavolo delle associazioni giovanili del Comune di Faenza nella progettazione e realizzazione di una pagina statica di presentazione del Tavolo e di un calendario condiviso che raccolga eventi, attività rivolte ai giovani organizzati dalle diverse associazioni sul territorio.

Obbiettivi:

Promozione della creatività e partecipazione dei giovani nella implementazione e ulteriore sviluppo dell’APP precedentemente realizzata e veicolazione dei servizi offerti dall’Informagiovani dell’Unione della Romagna Faentina;

Creazione di opportunità di crescita personale e professionale nella partecipazione alla co-costruzione di un’APP affiancando esperti del settore nel percorso laboratoriale.

Il percorso può essere riconosciuto come esperienza di PCTO.

Destinatari:

Adolescenti in età 16-19 anni frequentanti la classe 3^ASIA indirizzo informatico dell’ITCG A. Oriani di Faenza

Soggetto promotore: Unione della Romagna Faentina

Soggetto attuatore: Informagiovani (LibrAzione)

Conduttori: Facilitatrice del gruppo di lavoro, le docenti Nadia Valentini e Irene Tassinari dell’ITCG A. Oriani coadiuvati dallo staff informatico di Cimatti Consulting

Descrizione del percorso: