Appello per tornare ad aumentare i finanziamenti per la sanità: “Deve essere il 7% del PIL”

Arriva dalla Romagna un appello per la sanità pubblica, per aumentare i finanziamenti per la spesa sanitaria nazionale, che invece, dopo la pandemia, sono tornati ad essere ridotti e una futura riduzione è in programma nei prossimi anni. L’appello parte da “Idee per la sinistra” ed è accompagnato da una raccolta firme che nelle prossime settimane proseguirà sia in maniera tradizionale, sia online, sul sito change.org

Sebbene molti dei primi firmatari siano personalità del mondo della sinistra, hanno aderito i sindaci di Ravenna, Cesena e Rimini, Vasco Errani e appunto diversi esponenti del centrosinistra, tutti però in forma personale, la petizione si prefigura come una manifestazione apolitica e un appello a tutti