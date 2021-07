Palazzo Milzetti organizza una serie di appuntamenti dedicati ai turisti e ai faentini che restano in città. Il museo prende parte all’evento europeo “La Notte dei Musei” e ai Martedì d’estate, proponendo diverse aperture straordinarie serali, in cui saranno offerti al pubblico conversazioni, racconti e visite guidate alla scoperta delle bellezze e delle curiosità del museo.

Sabato 3 Luglio NOTTE DEI MUSEI

Apertura straordinaria serale 18.30 – 21.30 / ultimo ingresso 20.45 – al costo di € 1,00

ore 19 – 20 : Visita guidata “Le storie della notte” a cura dei Servizi Educativi del Museo, fino ad esaurimento posti (8 persone)

Un’occasione unica per coinvolgere un pubblico più giovane, permettendo un’emozionante ed insolita fruizione del patrimonio artistico italiano anche a coloro che non riescono a farlo nei consueti orari di visita. Nel corso della visita guidata delle ore 19 e delle ore 20 gli occhi degli spettatori saranno allenati a guardare in alto: ci si soffermerà infatti sulle volte decorate, con una particolare attenzione ai riferimenti celesti e alle storie della notte. Dal Tempio di Apollo, al boudoir, alla biblioteca, verranno svelate credenze, miti, allusioni e personificazioni, in un’aura di mistero e sogno. La visita è compresa nel prezzo del biglietto, fino ad esaurimento posti disponibili (8 persone per ciascuna visita).

Martedì 6 – 13 – 20 – 27 Luglio

Apertura straordinaria serale 18.30 – 22.30 / ultimo ingresso 21.45

Ore 19 – 20 – 21 Visita guidata “Scopri il tuo MUSEO! ” a cura dei Servizi Educativi del Museo, fino ad esaurimento posti (8 persone)

Nella serata verranno offerte due visite guidate con esplorazione del museo alla scoperta dei suoi tesori: opere inconsuete e straordinarie, segnalate in apposite mappe, da scoprire attraverso un’insolita visita. Ogni museo ha dei tesori e dei segreti: oggetti e ambienti pieni di storie da raccontare. La visita avrà l’obiettivo di scoprire i particolari fotografati e anche di segnalare ciò che vi ha più colpito, stupito, divertito, emozionato. Alle ore 19, 20 e 21, visita guidata, compresa nel prezzo del biglietto di ingresso, fino ad esaurimento posti disponibili (8 persone per ciascuna visita).