A marzo riapre il portierato sociale Movalà gestito dagli operatori e mediatori di Villaggio Globale coop sociale, grazie al sostegno dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Grazie alla collaborazione con Acer Ravenna il portierato sarà presente negli spazi comuni dei condomini di via Butrinto, via Suzzi e via Gulli 249/B.

Il Portierato sociale è un progetto rivolto a tutti i residenti dei complessi condominiali e ai cittadini residenti nei quartieri in cui il portierato viene ospitato, per promuovere la cultura della mediazione, facilitare e supportare i cittadini nello sbrigo di pratiche burocratiche, compilazione moduli, partecipare a piccole iniziative formative, laboratori e organizzare iniziative culturali e di buon vicinato anche nella cura degli spazi comuni, in collaborazione con le realtà cittadine e enti quali servizi e scuole e organizzazioni associative.

“Acer, tramite Villaggio Globale, è felice di sostenere questo progetto. Oggi abbiamo inaugurato la riapertura della saletta condominiale “Gullinsime”, che oltre ad essere una biblioteca aperta a tutti è uno spazio di portierato sociale, un luogo dove persone che condividono spazi comuni possono incontrarsi per conoscersi, avere informazioni per piccole pratiche e per usufruire liberamente dei loro libri preferiti. Il portierato “Mo va la’” esprime appieno la nostra filosofia di antidoto a solitudini, per creare condivisione e inclusione.” Lina Taddei, presidente di Acer Ravenna

A CittAttiva, via Carducci 16, grazie al supporto dei volontari di Villaggio Globale, è possibile ampliare l’offerta formativa e di sostegno per l’insegnamento della lingua italiana per le persone di origine straniera. In base alle disponibilità dei volontari è possibile effettuare anche piccoli sgomberi per aiutare persone anziane o in difficoltà. Per i volontari e le volontarie dei portierati in città, ad Aprile, verranno organizzati due pomeriggi formativi sul tema della relazione d’aiuto e l’approccio comunicativo.

E’ possibile rivolgersi al Portierato Movalà

Le Rose di Acer: via Suzzi 22 ogni primo e terzo martedì del mese dalle 9:30 alle 11:30

Gullinsieme: via Gulli 249/B tutti i giovedì dalle 9:30 alle 11:30

CittAttiva, via Carducci 16 il martedì e giovedì dalle 15 alle 18 e mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13