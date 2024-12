Si ricorda che, in occasione delle festività, gli uffici del Comune di Ravenna saranno aperti nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre anziché in quello di martedì 31. La decisione è stata presa in considerazione del fatto che, essendo il 31 giornata prefestiva, si prevede una minore affluenza di utenti.

In particolare, si fa presente che lunedì 30 dicembre gli sportelli anagrafici di viale Berlinguer 30 saranno aperti dalle 14.30 alle 16.30, quelli degli uffici decentrati di via Aquileia 13 e via Maggiore 120 saranno aperti dalle 14 alle 17.

La residenza municipale di piazza del Popolo nella giornata del 31 dicembre sarà aperta fino alle 15.

Il Museo d’arte della città di Ravenna sarà invece chiuso, come da normale orario, nella giornata di lunedì 30 dicembre, e aperto dalle 9 alle 18 martedì 31.

Per quanto riguarda la Classense, lunedì 30 dicembre la biblioteca osserverà l’orario regolare dalle 14 alle 19; martedì 31 chiuderà alle 14; sarà inoltre chiusa nelle giornate festive dell’1 e 6 gennaio. Le biblioteche del territorio saranno chiuse, oltre che in queste giornate, anche il 31 dicembre, a parte la biblioteca di San Pietro in Vincoli che, seguendo il calendario scolastico, è chiusa fino al 6 gennaio.