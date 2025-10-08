Da domani, giovedì 9 ottobre, lo sportello Hera di via Farini 23 a San Pietro in Vincoli è a disposizione del pubblico anche il giovedì.

L’orario in vigore fino al 30 ottobre è quindi il seguente: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00; venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00.

L’estensione dell’orario intende rispondere in particolare alle necessità di informazione e relazione da parte dei cittadini sulla prima fatturazione della tariffa puntuale, in arrivo in questo periodo.

Le famiglie e le aziende di San Pietro in Vincoli e di altre frazioni del Comune di Ravenna si possono rivolgere agli operatori per qualsiasi tipo di richiesta: informazioni sui servizi gas, luce, acqua e rifiuti gestiti dal Gruppo Hera, o ancora per allacci, disdette, subentri e per sottoscrivere le nuove offerte gas ed energia elettrica.

Allo sportello i clienti interessati potranno inoltre richiedere gratuitamente anche una consulenza energetica più approfondita per ricevere consigli utili ai fini di un migliore monitoraggio dei propri consumi, per conoscere meglio il portafoglio di offerte luce e gas tutte 100% sostenibili di Hera Comm, ma anche per valutare caratteristiche e vantaggi dei prodotti e servizi a loro disposizione per intraprendere il proprio percorso di transizione energetica.

Si ricorda infine che sono sempre a disposizione il Servizio Clienti 800.999.500 per le famiglie e al 800.999.700 per le aziende, operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Sempre attivi, inoltre, anche i canali digitali, con Hera On Line e la app My Hera.